القطاع البحري.. كلمة السر فِيْ عائدات موانئ أبوظبي القياسية

حقق القطاع البحري لمجموعة موانئ أبوظبي نجاحاً ملحوظاً خلال الربع الثاني من عام 2022، ليصبح ثاني أكبر مساهم فِيْ إيرادات المجموعة.

يضاف إنجازات القطاع البحري إلَّى النمو الملحوظ خلال العامين الماضيين، بفضل التوسع فِيْ الأعمال الجديدة وتعزيز أسطول السفن الذي يضمه.

أنشأت موانئ أبوظبي مجموعة سفِيْن، وهِيْ المزود الرائد للخدمات اللوجستية والعمليات البحرية المتكاملة. وهِيْ من أهم الشركات التي ساهمت فِيْ تحقيق نمو القطاع البحري. تعتمد أعمالها على عدة عَنّْاصر رئيسية، بما فِيْ ذلك الشحن الساحلي والإقليمي والعالمي والشحن البحري. خدمات حقول النفط والغاز البحرية والخدمات تحت الماء ؛ بالإضافة إلَّى الخدمات البحرية.

يشمل القطاع البحري مجموعة واسعة من الشركات التابعة لها، والتي تقدم خدمات متكاملة ومخصصة لتلبية احتياجات المتعاملين داخل وخارج المياه، مثل Sefin Group و Sefin Feders و Sefin Freight و Sefin Offshore و Ofco و Abu Dhabi Maritime الأكاديمية بالإضافة إلَّى أبوظبي البحرية المسؤولة عَنّْ تنظيم الممرات المائية وإدارة النظام البحري فِيْ الإمارة.

يركز القطاع على توفِيْر قدرات جديدة فِيْ جميع المجالات، وخدمة قطاعات جديدة، بالإضافة إلَّى توسيع الأسطول والاستثمار فِيْ ابتكارات جديدة لخدمات السفن مثل القوارب ذاتية القيادة وخدمات البحر، مع تعزيز معايير الجودة والكفاءة فِيْ الوقت نفسه. .

450 من أفضل الموظفِيْن

تضم مجموعة سفِيْن فريقًا من أفضل الكوادر المدربة والمؤهلة، وعددهم أكثر من 450 موظفًا، والذين يؤدون عملهم ضمن أفضل المعايير العالمية للسلامة والتميز، مما ساهم فِيْ تصنيفها ضمن أفضل مزودي الخدمات البحرية فِيْ المنطقة من حيث السلامة والاستدامة البيئية.

تتيح خدمات الشحن الإقليمي وإعادة الشحن التي تقدمها مجموعة سفِيْن إمكانية نقل البضائع السائبة على متن أكبر السفن، الأمر الذي يساهم فِيْ تقليل التكلفة التقديرية للشحن، بالإضافة إلَّى تقديم أفضل الخدمات اللوجستية التي تساهم فِيْ تعزيز القدرة التنافسية للشركة. أعمال العملاء.

تلعب سفِيْن فِيْدرز، التي تأسست عام 2022، دورًا محوريًا فِيْ دعم تكامل الخدمات التي تقدمها المجموعة، حيث تدعم أعمال عملائها من كبار مشغلي الخطوط الملاحية العالمية، بالإضافة إلَّى تمكين حركة التجارة فِيْ المنطقة من خلال زيادة اتصال الموانئ وتقديم خدمات شحن أكثر كفاءة فِيْ المنطقة وخارجها.

تتيح خدمات الشركة مزيدًا من الكفاءة والسرعة فِيْ عملية تبادل حاويات الشحن بين سفن الحاويات الكبيرة وأسطول الشركة الذي يخدم تسعة موانئ إقليمية رئيسية فِيْ الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين، بالإضافة إلَّى باكستان وغرب الهند. كَمْا تلعب دورًا لافتًا فِيْ سوق شحن الحاويات العالمي، الذي شهد اضطرابات كثيرة خلال الفترة الماضية، مما يضمن استمرارية سلسلة التوريد وحركة واستيراد وتصدير البضائع فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. الدول المجاورة لها.

النمو السريع فِيْ الخدمات

شهدت مجموعة سفِيْن نمواً سريعاً فِيْ مجال الخدمات البحرية وتحت البحر من خلال عقد شراكات استراتيجية وتنفِيْذ عمليات استحواذ مدروسة تساهم فِيْ تعزيز مكانتها ودعم تنويع خدماتها. فِيْ فبراير الماضي، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عَنّْ استحواذها الكامل على Dive Tech. خدمات الهندسة البحرية، وهِيْ مزود لحلول المنصات البحرية والخدمات البحرية، والتي تقدم مجموعة واسعة من خدمات التركيب والتفتيش والإصلاح والصيانة للموانئ والمؤسسات المختلفة العاملة فِيْ المجال البحري، مما ساهم فِيْ توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها القطاع البحري وبناء علاقات تعاون تجاري وتشغيلي ومالي متميزة.

استراتيجية التوسع

كجزء من استراتيجيتها التوسعية وتعزيز الخدمات البحرية، استحوذت المجموعة على 70٪ من أسهم شركة الشحن الدولية التابعة، مما منحها حصصًا أغلبية فِيْ ترانسمار إنترناشيونال وتران كارجو إنترناشونال – تي سي آي -.

فِيْ يونيو 2022، وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مع مجموعة الجرافات البحرية الوطنية لإنشاء “سفِيْن لخدمات المسح والعمليات البحرية”، والتي ستوفر خدمات المسح البحري والبرية مثل خدمات الغوص التجاري، والمركبات بدون طيار لفحص السفن فِيْ الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلَّى العديد من الأسواق بالإضافة إلَّى تقديم حلول مبتكرة فِيْ العمليات البحرية فِيْ قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة.

كَمْا أطلقت المجموعة OFCO International، وهِيْ شركة متخصصة فِيْ تقديم الخدمات البحرية واللوجستية المتكاملة، وهِيْ مشروع مشترك مع “Allianz Maritime and Logistics Services” لتقديم حلول لوجستية متكاملة وخدمات بحرية عالية الكفاءة وفعالة من حيث التكلفة.

أعلنت شركة Ofco International فِيْ النصف الثاني من عام 2022 عَنّْ استحواذها على سبع سفن جديدة تضاف إلَّى أسطولها من سفن الخدمات البحرية من أجل تعزيز الخدمات المقدمة للعملاء، مما أتاح لها امتلاك قدرات إضافِيْة لخدمة العملاء.

تضمنت السفن الجديدة أربع قاطرات مناولة مراسي، وسفِيْنة إنزال بطول 65 مترًا، وسفِيْنة إمداد، بالإضافة إلَّى سفِيْنة دعم احتياطية متعددة الأغراض.

تقدم مجموعة سفِيْن حزمة شاملة من خدمات الموانئ والخدمات البحرية لدعم المجال البحري فِيْ إمارة أبوظبي، بما فِيْ ذلك خدمات العوامات الملاحية، والاستجابة لحوادث الانسكاب النفطي، فضلاً عَنّْ مجموعة واسعة من خدمات الموانئ البحرية باستخدام أحدث المعدات اللازمة دعم القطاع فِيْ إمارة أبوظبي والمنطقة.

وتشمل هذه الخدمات خدمة توجيه السفن التي يقوم بها قباطنة ذوي خبرة، والتي تضمن سلامة حركة جميع أنواع السفن ورسوهم فِيْ جميع موانئ مجموعة موانئ أبوظبي. خدمات القطر والسحب من خلال أسطول من زوارق القطر المتطورة لضمان وصول ومغادرة السفن بأمان وفِيْ الوقت المحدد، من المنصات البحرية العائمة للنفط والغاز إلَّى سفن الحاويات بعد باناماكس ؛ بالإضافة إلَّى خدمات إدارة حركة السفن ؛ وخدمات الرسو.

حرصت مجموعة موانئ أبوظبي منذ إنشائها على تحديث مرافقها وخدماتها، وواصلت عملية التطوير والتحديث بفضل الدعم الذي قدمته القيادة الرشيدة، لتصبح اليوم محركًا عالميًا رائدًا للتجارة والصناعة و الخدمات اللوجستية وتشمل خمسة قطاعات أعمال رئيسية هِيْ قطاع الموانئ، قطاع اللوجستيات، قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع الرقمي، وأخيراً وليس آخراً القطاع البحري.