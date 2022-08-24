القطاع الخاص الأميركي يسجل أضعف أداء فِيْ 18 شهرا

انكَمْش نشاط القطاع الخاص الأمريكي للشهر الثاني على التوالي فِيْ أغسطس، مسجلاً أضعف مستوى فِيْ 18 شهرًا، مع تراجع واضح فِيْ قطاع الخدمات وسط ضعف الطلب فِيْ مواجهة التضخم وتشديد الأوضاع المالية.

وانخفض فِيْ القراءة الأولية لشهر أغسطس إلَّى 45، وهُو أدنى مستوى منذ فبراير 2022، من القراءة النهائية عَنّْد 47.7 فِيْ يوليو. تشير القراءة الأقل من 50 إلَّى انكَمْاش فِيْ النشاط، وفقًا لرويترز.

كان الانخفاض ملحوظًا فِيْ قطاع الخدمات، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلَّى 44.1 من 47.3 الشهر الماضي. انخفض مقياس نشاط القطاع الصناعي إلَّى 51.3 من 52.2 فِيْ يوليو.