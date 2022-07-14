القطاع الخاص.. داعم رئيسي لتنمية مستدامة بدولة الإمارات

نجح القطاع الخاص فِيْ دولة الإمارات خلال السنوات الماضية فِيْ المشاركة بقوة وفاعلية فِيْ دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرؤية الطموحة.

وذلك فِيْ مختلف المجالات من خلال حضوره النشط وبصماته الواضحة فِيْ العديد من المشاريع الإستراتيجية ذات القيمة المضافة.

القطاع الخاص شريك فاعل فِيْ عملية التنمية

يأتي ذلك فِيْ إطار أدوار القطاع الخاص فِيْ دولة الإمارات، فهُو شريك فاعل للقطاع الحكومي ودوره المؤثر والأساسي فِيْ دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرؤية الطموحة للدولة فِيْ مختلف المجالات.، فضلاً عَنّْ كونها محركًا للنشاط الاقتصادي كشريك رئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ العديد من المشاريع. الاستراتيجية.

لقد أولت القيادة الحكيمة دائمًا اهتمامًا ملحوظًا لهذا القطاع المهم. أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة، فِيْ خطابه أمس، إلَّى دور القطاع الخاص وأهمية تنشيطه وزيادة إسهامه فِيْ تنمية الاقتصاد. يحظى القطاع باهتمام كبير من القيادة الرشيدة فِيْ ظل جهُودها الحثيثة لتكون شريكاً مستمراً للقطاع العام فِيْ تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة كقطاع فاعل ومؤثر.

مبادرات الدعم والتحفِيْز المستمر

استمرت حكومة الإمارات خلال السنوات الماضية فِيْ دعم القطاع الخاص من خلال إصدار المزيد من القرارات والمبادرات المحفزة، وتشجيعه على المشاركة فِيْ المشاريع التنموية، وزيادة الاستثمار فِيْ المجالات التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم المشاريع الحكومية الاستراتيجية، وكذلك إطلاق مجموعة من البرامج الموجهة لشركات القطاع الخاص. ويشمل الحوافز النقدية وغير النقدية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يمهد الطريق لعصر جديد من النمو والتنمية الاقتصادية فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة.

قدمت البنوك العاملة فِيْ دولة الإمارات أموالاً ضخمة لدعم نمو وتوسع القطاع الخاص فِيْ الإمارات خلال السنوات الماضية، مما رفع الرصيد التراكَمْي للتمويل “الائتماني” الذي قدمته البنوك للقطاع الخاص إلَّى أكثر من 1.121 تريليون درهم عَنّْد سعر الصرف. نهاية فبراير الماضي، بما فِيْ ذلك 769.9 مليار درهم ائتمان مقدم لقطاع الأعمال، و 352 مليار درهم ائتمان للأفراد، ارتفاعا من 1.113 تريليون درهم فِيْ فبراير 2022، وفقا لآخر إحصائية صادرة عَنّْ البنك المركزي للدولة. الإمارات.

فِيْ ظل هذه الجهُود المستمرة، لعب القطاع الخاص دورًا متزايدًا فِيْ الاقتصاد الوطني فِيْ السنوات الأخيرة، مع استمرار الحكومة فِيْ تحفِيْز ريادة الأعمال وخلق بيئة عمل صديقة لمؤسسات القطاع الخاص، من خلال إصدار تشريعات وأنظمة تسهل النشاط الخاص. بالإضافة إلَّى تنفِيْذ استثمارات ضخمة فِيْ مشاريع البنية التحتية التكنولوجية والاجتماعية التي تساعد على توفِيْر المقومات والفرص اللازمة لإنشاء قطاع خاص قوي قادر على النمو والتطور الذاتي.

يعتبر التكامل بين القطاعين العام والخاص ركيزة مهمة فِيْ الفترة المقبلة لترجمة رؤى القيادة الرشيدة حول الدور المتوقع للقطاع الخاص كشريك مهم نظرا لإطلاقها وتشغيلها لسلسلة من المشاريع الكبرى التي تعزز ريادة الإمارات كنموذج متقدم للاستثمار، خاصة مع توفِيْر المناخ المناسب، والبيئة الداعمة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية، والتي تعتبرها الإمارات الأولى فِيْ المنطقة.

سيتعزز تقدم القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، من خلال دوره فِيْ دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين دولة الإمارات وكبار الشركاء حول العالم، ومساهمته فِيْ دعم الشراكات والاتفاقيات الاقتصادية الشاملة بما يتماشى مع الأهداف. ورؤية الإمارات للخمسين عاماً القادمة وأهدافها فِيْ تعزيز شراكتها وتعاونها مع دول العالم اقتصادياً.