القمة الثالثة.. مَوعِد مباراه الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة (آخر المستجدات)

حزب الاهلي والزمالك فِيْ ليلة الخميس 21 يوليو 2022، أسدل الستار على كأس مصر الموسم الماضي 2022، حيث سيستضيف استاد القاهرة الدولي، بالعاصمة المصرية، فعاليات القمة المصرية الجديدة، التي تجمع الغريم التقليدي الزمالك و. الأهلي، فِيْ قمة هِيْ الثالثة هذا الموسم، بعد اشتباكات الدوري المصري، وتأجلت المباراة من الثلاثاء 19 أكتوبر 2022، بسبب ظروف وباء كورونا فِيْ مصر والعالم، وكذلك – ارتباك النشاط الرياضي بعد استئنافه.

فِيْ السطور التالية نعلق بالتفصيل على جميع الأخبار والمشاهد الخاصة بمواعيد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات المذاعة، وكذلك مسار الفريقين نحو نهائي كأس مصر 2022، وكذلك مَوعِدها. المشاركة والنتائج وأخيراً تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك.

حزب الاهلي والزمالك

عشاق كرة القدم العربية والأفريقية، وخاصة كرة القدم المصرية، لديهم مَوعِد مع كلاسيك مصري جديد.

فريقا الزمالك والأهلي مجتمعان، أحد أقوى الفرق فِيْ المنطقة العربية والقارة.

حيث جدد الناديان القديمان التعيين بمواجهة ثالثة هذا الموسم.

بعد لقائي مع المسابقة المحَلْية الكبرى “الدوري العام”.

أن العبقري الأحمر أنهى “جولته الأولى” بخماسية تاريخية (5-3).

مقابل تعادل إيجابي فِيْ دور الـ16.

نستعرض أولاً ترتيب الأندية التي فازت بكأس مصر قبل نهائي النسخة 89

نادي الاهلي لكرة القدم

مع الأهلي المصري صاحب الألقاب والبطولات والأكثر تتويجا على المستوى المحَلْي والقاري، نبدأ تغطيتنا لقمة كأس مصر الثانية والثلاثين.

يتطلع الشياطين الحمر للتتويج بلقبهم الثامن والثلاثين فِيْ البطولة المرموقة.

ويتأهل بطلها والثالث فِيْ الدوري العام لكأس الاتحاد الأفريقي.

وقد تؤثر خسارة الجزيرة أمام بيراميدز فِيْ الدوري – وإن كان نسبيًا – على معنويات الفريق.

بالإضافة إلى حالة القلق التي تعصف بجماهِيْر الأهلي قبل مَوعِد ديربي القاهرة الوشيك.

العودة الى العمل 🏋️‍♀️

فريقنا يستأنف تدريباته اليوم لنهائي كأس مصر# يلا_اهلي pic.twitter.com/KKk5tyG2s7 – نادي الأهلي 🏡 (AlAhly) 18 يوليو 2022

بدأت رحَلْة المارد الأحمر فِيْ نسخة كأس مصر الموسم الماضي من دور الـ 32.

حقق فوزا صعبا على النصر (2-1).

وفِيْ وقت سابق تغلب على إنبي عبر مهاجمه السابق “صلاح محسن” بهدف فِيْ دور الـ16.

وجاء أهم انتصار لحملة الأهلي على بيراميدز فِيْ مصر الكلاسيكية.

قبل العبور للنهائي أمام بتروجيت بثنائية أفشة وعبد المنعم.

تاريخيًا، كَمْا ذكرنا، فاز الأهلي بكأس مصر 37 مرة، بينها مباراتان مع الزمالك.

وكانت آخر ألقابه من جبهة الجيش فِيْ موسم 2022/2022 على حساب الجيش.

وبعد انتهاء المباراة بركلات الترجيح (2-3) انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

نادي الزمالك

على الجانب الآخر من المواجهة، يتجه نادي الزمالك المصري إلى قمة الخميس بمعنويات أفضل.

حيث نجح الفارس الأبيض فِيْ تحقيق نصر مكلف وصعب على غزل المحَلْة.

ضمن مباريات اليوم 25 من الدوري المصري العام 2022.

سمحت له بالحصول على المركز الأول فِيْ البطولة، قبل مواجهة المنافس التقليدي “خارج الحسابات”.

مثل الأهلي، انطلق قطار كلية الفنون والهندسة فِيْ كأس مصر من دور الـ 32.

حقق خلالها فريق حرس الحدود فوزا مستحقا (3-1) بركلتي جزاء للمدافع الدولي محمود علاء.

وفِيْ مواجهة أولاد العام، تأهل الإسماعيلي فِيْ دور الـ16 بهدف من بنشرقي.

بثنائية أوباما أطاح بفريق مصر المقاصة (2-0) من ربع النهائي.

قبل أن يتجاوز “فِيْ مباراة ماراثونية” أمام أسوان بنتيجة (2-1).

الذي شهد إضاعة “زهرة الجنوب” ركلتي جزاء كانتا كافِيْتين لإسقاط القلعة البيضاء.

وتاريخيا، توج الزمالك بكأس مصر 27 مرة، بينها لقبين مع الأهلي.

لقب الدوري الأخير كان على حساب بيراميديس بثلاثة أهداف نظيفة.

سجل خلالها هداف المنتخب المغربي “المثير للجدل” أشرف بنشرقي.

وبناءا على آخر أخبار نهائي كأس مصر 2022 وبين الأهلي والزمالك، كشفت الإعلامية المصرية – يليها “الثقافني” – كواليس الجلسة الخاصة داخل البيت الأبيض.

أين كان المستشار مرتضى منصور عقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري اجتماعا هاما مع الثنائي المغربي محمد اوناجم و الاشرف بن شرقي.

وبحسب تسريبات أكد رئيس نادي الزمالك ثقة الإدارة والجماهِيْر فِيْ النجمين المغربيين.

وطالبهم بالتركيز على التمكن من تتويج الزمالك باللقب 28 فِيْ تاريخ كأس مصر، وعدم القلق من قضية “الخروج”.

وفِيْ الوقت نفسه، أبرز اهتمام الإدارة بوجود لاعبين فِيْ صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يعلن منصور رسميا تفاصيل المباراة، بعد انتهاء المباراة النهائية لكأس مصر.

يشار إلى أن عقد أوناجم وبنشرقي ينتهِيْ فِيْ صيف عام 2022 ومن ثم يحق للاعبين مغادرة ميت عقبة فِيْ أي وقت حاليا.

قِصَّة اشتباكات الأهلي والزمالك

على مستوى الكأس المصرية، جمعت الزمالك والأهلي تاريخيا 31 مباراة من قبل، بينها 21 فِيْ النهائي، كَمْا علمنا فِيْ “ثقافني”.

وفاز الأهلي بـ16 مباراة، فِيْما حقق الزمالك 10 مباريات، وكان التعادل حاضرا فِيْ 5 مباريات.

فِيْ نهائي كأس مصر، انتصر الشياطين الحمر بـ 10 انتصارات مقابل 8 للفارس الأبيض.

أكبر نتيجة فِيْ اشتباكات الأهلي والزمالك فِيْ نهائي الكأس كانت لصالح أبناء ميت عقبة.

حيث فاز الزمالك (6-0) فِيْ نهائي موسم 1944/1943.

وكانت هذه النتيجة أكبر انتصار للزمالك على الأهلي فِيْ كأس مصر.

فِيْما تحقق أكبر فوز للأهلي على الزمالك فِيْ نهائي البطولة المصرية الثانية فِيْ موسم 1931/1930.

ثم فاز المارد الأحمر 4-1.

وعلى مستوى الأهداف فِيْ مواجهات الأهلي مع الزمالك فِيْ نهائي كأس مصر، سجل الشياطين الحمر 32 هدفًا، فِيْما استقبل “الزمالكاوي” 31 هدفًا.

مَوعِد مباراة الاهلي والزمالك وقنوات الشركة

ومن المقرر إقامة المباراة الثانية والثلاثين (نهائي 21) من كأس مصر مساء الخميس، الساعة العاشرة (1000 مساءً) بتوقيت السَعُودِيْة، والتاسعة (900 مساءً) بتوقيت القاهرة والساعة السابعة (700 مساءً) بتوقيت جرينتش.

وعن حكَمْ مباراة الاهلي والزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم ( ALE ) – بحسب رصدنا لـ “ثقافني” – أُعلن أن فريق تحكيم بولندي سيقود الحكَمْ الدولي البولندي. شيمون مارشينياك إدارة القمة القادمة.

ستغطي قنوات On Time Sport أحداث دربي القاهرة، ومن شبه المؤكد أنها ستكون عبر قناة اون تايم سبورتس 1 اتش دي .

أما معلق المباراة الأهلي والزمالك بحسب مصادر إعلامية فسيتم تكليف المعلقين الرياضيين المصريين المخضرمين. مدحت شلبى ومشرق بلال علام تعقيبا على القمة المصرية.

استنتاج

وتعرفنا خلال السطور الأخيرة على كل التفاصيل والأخبار والمشاهد بخصوص مَوعِد مباراة الزمالك والأهلي والقنوات المذاعة، وكذلك مسار الغريمين التقليديين نحو نهائي كأس مصر الموسم الماضي. وكذلك تاريخ المشاركات والنتائج والإنجازات وأخيراً تاريخ مواجهات الزمالك والأهلي.