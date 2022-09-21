القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 تدعم مشاريع الشباب

تركز النسخة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 على تمكين الشباب للعب دور فعال فِيْ تحقيق مستقبل مستدام.

كَمْا تعمل على إحداث تغيير إيجابي وتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة.

محور الشباب هُو أحد المحاور الرئيسية التي ستناقش فِيْ القمة، ويشمل أيضًا الطاقة والتمويل والأمن الغذائي.

بمشاركة عدد من القيادات والشخصيات المؤثرة على المستوى العالمي ومجموعة من الخبراء والمتخصصين وقادة الرأي فِيْ مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر وتغير المناخ، توفر القمة منصة مثالية للشباب لعرض أفكارهم ومقترحاتهم. حول تشكيل مستقبلهم وتعزيز التواصل مع صانعي القرار من خلال المشاركة النشطة فِيْ العديد من المناقشات رفِيْعة المستوى التي عقدت خلال القمة، والمساهمة فِيْ تقديم توصيات لصنع السياسات على المستويات الإقليمية والوطنية والدولية، ومناقشة سبل إعادة النظر فِيْ الخطط تعزيز زخم العمل المناخي وتحقيق الأهداف الخضراء بمشاركة الجيل القادم.

بالإضافة إلَّى ذلك، تولي القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أهمية كبيرة لرفع مستوى وعي الشباب بقضايا البيئة والاستدامة وتحفِيْزهم على إطلاق مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم تراعي البيئة من جميع جوانبها لتتصدر أجنداتها. الجيل القادم من القادة.

كَمْا تعمل القمة على تعزيز دور رواد الأعمال الشباب لما يتمتعون به من قدرات على إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة من شأنها أن تساهم فِيْ دفع عملية النمو الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

تنعقد الدورة الثامنة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي، وتنظمها هِيْئة كهرباء ومياه دبي العالمية. منظمة الاقتصاد الأخضر والمجلس الأعلى للطاقة فِيْ دبي يومي 28 و 29 سبتمبر 2022 فِيْ مركز دبي التجاري العالمي بالتزامن مع معرض المياه والطاقة والتكنولوجيا والبيئة (WETEX) ومعرض دبي للطاقة الشمسية الذي تنظمه هِيْئة كهرباء ومياه دبي فِيْ الفترة من 27 إلَّى 29 سبتمبر.

وأشار سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، والعضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لهِيْئة كهرباء ومياه دبي ورئيس منظمة الاقتصاد الأخضر العالمية، إلَّى أن القمة السنوية توفر مساحة خاصة للشباب لتعزيز قدراتهم. مساهمات فِيْ تطوير حلول مستدامة ودعم النموذج العالمي الرائد الذي أنشأته دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ تمكين الشباب من لعب دورهم فِيْ عملية التنمية والازدهار ومواكبة التحديات والتغيرات السريعة حول العالم، وتشجيعهم على التطبيق. أفكارهم المبتكرة لتطوير المشهد الاقتصادي الوطني والعالمي.

وأشار الطاير إلَّى أن القمة تلعب دورًا أساسيًا فِيْ تقديم الشباب الإماراتي كنماذج رائدة فِيْ تنفِيْذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية الطموحة، على غرار الشباب فِيْ جميع أنحاء العالم، مما يعزز التنافسية العالمية لدولة الإمارات فِيْ جميع المجالات.