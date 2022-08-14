القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 ومهمة تمهِيْد الطريق لـ”COP 28″

تنعقد الدورة الثامنة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر فِيْ الفترة من 28 إلَّى 29 سبتمبر فِيْ مركز دبي التجاري العالمي.

تنظم القمة هِيْئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي، بالتزامن مع الدورة 24 للمياه، معرض الطاقة والتكنولوجيا والبيئة “ويتيكس” ودبي للطاقة الشمسية الذي تنظمه الهِيْئة فِيْ الفترة من 27 إلَّى 29 سبتمبر.

جذب كبار الشخصيات

وتستقطب القمة سنويًا عددًا من الشخصيات المحلية والدولية، بما فِيْ ذلك رؤساء الدول ورؤساء الحكومات، بالإضافة إلَّى عدد كبير من المتحدثين الدوليين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي وسائل الإعلام والخبراء والأكاديميين.

ستناقش القمة العالمية عددًا من الموضوعات الرئيسية مثل الطاقة والتمويل والأمن الغذائي والشباب وغيرها من الموضوعات التي تساهم فِيْ دفع عملية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وتسريع عجلة التنمية المستدامة.

يمهد الطريق

كَمْا أنه يمهد الطريق للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف المقرر تنظيمها فِيْ جمهُورية مصر العربية عام 2022 والدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ / COP 28، الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ معرض إكسبو دبي فِيْ عام 2023، مما يعكس دور الإمارات الفعال والمؤثر على الصعيد العالمي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنخفض الانبعاثات وضمان مستقبل أفضل للبشرية.

وفِيْ هذا السياق، قال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة فِيْ دبي، والعضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لهِيْئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر “القمة هِيْ منصة عالمية مهمة تهدف إلَّى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين أبرز صانعي القرار ودعم التعاون بين المؤسسات والمنظمات الإقليمية. كَمْا يوفر فرصة للخبراء والأكاديميين والمتخصصين لعرض أحدث الخطط والسياسات “.

كَمْا يسلط الضوء على ما تم تحقيقه فِيْ المبادرات الحيادية مناخياً، وتعزيز الحوار حول خطط تنفِيْذ المساهمات المحددة وطنياً للعمل المناخي، وزيادة التعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص الأخرى لتحقيق مؤشرات أداء رئيسية مهمة.

أهم مبادرات الإمارات

وتعتبر القمة من أهم المبادرات فِيْ دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص لتقديم الدعم للمجتمع الدولي فِيْ مجال النمو الأخضر المستدام الذي يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

منذ انطلاقها فِيْ عام 2014، حققت القمة تطورات وإنجازات كبيرة من خلال تبني سياسات وخطط ومبادرات لتعزيز التعاون الدولي بين المشاركين من قادة الأعمال والخبراء العالميين من القطاعين العام والخاص.

يقدر حجم استثمارات دبي فِيْ الاقتصاد الأخضر، حسب الإحصاءات الصادرة فِيْ أكتوبر 2022، بنحو 40 مليار درهم، وتنتج دبي 1،630 ميغاواط من الطاقة الشمسية، منها 330 ميغاواط من مبادرة “شمس دبي” التي تهدف إلَّى تشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية. لإنتاج طاقة نظيفة وربطها بشبكة الهِيْئة، وحوالي 1،310 ميغاواط من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وبذلك تصل نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة فِيْ دبي إلَّى حوالي 10٪ حالياً، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للهِيْئة. ارتفع إلَّى 13200 ميغاواط من الكهرباء، و 490 مليون جالون من المياه المحلاة يوميًا.

من المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية فِيْ موقع واحد فِيْ العالم، إلَّى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.