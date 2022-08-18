القمة العالمية للحكومات تطلق حلولا لإنجاح الفعاليات الكبرى بعد كورونا

أكدت مؤسسة القمة العالمية للحكومات أن الأحداث الكبرى التي تلعب دورًا محوريًا وحيويًا فِيْ الاقتصاد العالمي تواجه تحديات جديدة.

أشارت المؤسسة فِيْ تقرير معرفِيْ بعَنّْوان “التحولات المطلوبة لنجاح الأحداث الكبرى فِيْ فترة ما بعد كوفِيْد -19″، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع “برايس ووترهاوس كوبرز”، إلَّى أن هذه التحديات تتطلب من قادة المدن والحكومة إعادة التفكير وتصميم الطريق المستقبلي لإنجاح الأحداث الكبرى فِيْ العالم بعد جائحة “كوفِيْد -19″، لما له من دور حيوي فِيْ نشر المعرفة والثقافة وتحسين الاقتصاد ونوعية حياة الناس.

أعد رسم السيناريوهات المستقبلية

وطالب التقرير بإعادة رسم السيناريوهات المستقبلية لآليات إدارة المدينة للأحداث الكبرى فِيْ المستقبل، تحسبا لأي طارئ يواجه هذا القطاع، والتي تبلغ قرابة تريليون دولار سنويا، مشيرا إلَّى الدروس المستفادة من أحداث مثل “الأحداث الأولمبية، الحج.، أو المؤتمرات “بسبب الوباء، من الضروري زيادة الاعتماد على الحلول التقنية الذكية.

شدد التقرير على أن الأحداث الضخمة تحتاج إلَّى مزيد من المرونة لتكون قادرة على الاستمرار فِيْ فترة ما بعد كوفِيْد 19، مع اتباع نهج فعال ولكي تصبح المدن المضيفة والمخططين ديناميكيين وسريعين وسريعي الحركة فِيْ عملية التخطيط، مما يضمن قدرتها. لتوفِيْر مزيج من التجارب الحقيقية والافتراضية.

التكنولوجيا هِيْ أداة رئيسية لمواجهة التحديات

وأشار التقرير إلَّى أن استخدام التكنولوجيا سيكون أداة رئيسية لإطلاق وتصنيع الأحداث الضخمة مع أفضل مزيج من القدرة والتأثير والسلامة للمدن والبلدان المضيفة، وأن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ستكون قادرة على إحداث تحول كبير. الأحداث، مما يوفر المرونة التي تمس الحاجة إليها لمطابقة أهداف الحدث مع النتائج الاجتماعية والاقتصادية المثلى والاستدامة لسنوات. ليأتي.

أكد محمد يوسف الشرهان، نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن القمة العالمية للحكومات عززت مكانتها العالمية كَمْنصة للمعرفة الحكومية، مما يساهم فِيْ تعزيز مرونة واستعداد الحكومات لمختلف التحديات المستقبلية، ودعمها. العمل على تطوير خطط استباقية تمكنهم من عبورها بسهُولة وسرعة والاستفادة من الفرص التي يقدمونها.

وقال إن العالم يشهد تحولاً سريعاً نحو إقامة الأحداث الكبرى والفعاليات الضخمة التي تحتاج إلَّى تبني تغيير محوري فِيْ نماذج الأعمال الحالية، وتعزيز استخدامات التكنولوجيا، وتطوير السياسات الحالية، والاستراتيجيات المختلفة للوصول إلَّى أفضل سيناريو للأحداث. صناعة الحدث فِيْ المستقبل.

تقنيات لتجارب غنية وآمنة وذات طابع شخصي

قال حازم جلال، الشريك والقائد العالمي للمدينة والقطاع الحكومي المحلي فِيْ PwC ومؤلف التقرير “فِيْ عالم ما بعد Covid-19، ستتطور الأحداث الضخمة باستخدام التقنيات التي تقدم تجارب غنية وآمنة وشخصية. ستوفر الأحداث الضخمة فِيْ المستقبل تجارب جسدية. والمكافآت الافتراضية بالتساوي حسب نوع الحدث وخيارات المشاركين “.

وفقًا للتقرير، من المتوقع أنه بحلول عام 2030، ستكون الأحداث التي تجمع بين التجارب الشخصية والافتراضية هِيْ الأساس، بالنظر إلَّى التحول إلَّى الأحداث الافتراضية أو الهجينة بالكامل أثناء الوباء، حيث تجلب الأحداث الضخمة دفعة فورية للمدينة المضيفة أو اقتصاد الدولة واستقطاب الزوار والمساهمة فِيْ خلق فرص عمل. كَمْا أنه يسهل الاستثمار فِيْ البنية التحتية، فضلاً عَنّْ الترويج للعلامة التجارية للدولة.

وأوضح التقرير أن هذه الفعاليات يمكن أن تضيف معالم جديدة لتجارب الدول المضيفة، من خلال تحويل الأماكن التي استضافتها إلَّى مناطق جذب سياحي بعد الحدث، مشيرا إلَّى أن الآثار الكبيرة التي سببها “كوفِيْد -19” فِيْ مجال الأحداث الكبيرة. تتطلب تغييراً شاملاً فِيْ صناعة الأحداث. والأحداث الكبرى.

وشدد على أهمية مخططي الأحداث الكبرى للتكَيْفَ مع التحديات والمتغيرات، وأن يكونوا أكثر مرونة، لا سيما فِيْ ضوء احتمال أن تصبح الأحداث الهجينة الأساس بحلول عام 2030.

التخطيط لمستقبل هجين

وأشار التقرير إلَّى أن الطريقة التي أقيمت بها الأحداث والفعاليات الكبيرة قبل “كوفِيْد -19” لن تعود بالضرورة، وأن المنظمين يجب أن يخططوا لمستقبل هجين، وأشار إلَّى 3 خيارات رئيسية للمدن التي تستضيف الأحداث الضخمة.

وفقًا للسيناريو الأول، تتابع المدينة المضيفة الحدث كَمْا هُو مقرر، ولكن مع قيود على السعة واتباع إجراءات تشغيل أكثر صرامة لتقليل التحديات. يرى التقرير أن هذا السيناريو محفوف بالتحديات الاجتماعية، لكنه يحافظ على أقصى تأثير على الاقتصاد، ويمنح الأحداث فرصة للمضي قدمًا، مثل موسم الحج فِيْ عام 2022، حيث اتبعت السعودية نهجًا مفتوحًا بحذر، و اقتصرت على 1000 شخص، مقارنة بـ 2.5 مليون شخص فِيْ عام 2022، وكان لبس القناع إلزاميًا والمسافة المادية 1.5 متر بين المصلين، ثم فِيْ عام 2022، اقتصر الحج على 60 ألف حاج بشرط أن يكونوا قد استقبلوا جرعتان من لقاح فِيْروس كورونا وتتراوح أعمارهما بين 18 و 65 عاما وخالية من أي مرض مزمن.

وأشار السيناريو الثاني إلَّى أن المدينة المضيفة تمضي قدما فِيْ الحدث بقيود كبيرة، بالإضافة إلَّى تقديم عرض افتراضي محسّن، والآثار المترتبة على ذلك إيجابية بشكل عام، حيث توفر أقصى قدر من الترفِيْه، وتعزز الوصول الشخصي والافتراضي إلَّى الأحداث، وتنوعها. اختيارات المشاهدين. حدد التقرير إكسبو 2022 دبي “كنموذج لهذا السيناريو، حيث قام 2500 كيان ومؤسسة من وكلاء السفر عبر الإنترنت ومنظمي الرحلات السياحية ومجموعات الفنادق وشركات الطيران بالتسجيل كبائعين معتمدين للتذاكر، الأمر الذي يجسد الثقة بأن منظمي الفعالية والزوار على حدٍ سواء فِيْ هذا الحدث العالمي بمساعدة معدلات التطعيم المرتفعة، مما سمح لدبي بالانفتاح على السياح استخدام الوقت المتبقي من الحدث ليتم تأجيله، مع عمل المخططين على تحسين التجربة الافتراضية.

يركز السيناريو الأخير على المدينة المضيفة مما يجعل الحدث المقرر افتراضيًا تمامًا، ومن نتائج هذا السيناريو أنه الأكثر أمانًا والأكثر صداقة للبيئة نظرًا لانخفاض معدل السفر، ولكنه غير فعال فِيْ الرياضة أو المناسبات الدينية، ويقدم مخاطر جديدة يجب تخفِيْفها، من خلال تدابير أمنية فضاء سيبراني قوي، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي حيث انعقد اجتماع أجندة دافوس الافتراضي فِيْ يناير على مدار خمسة أيام لتسهِيْل الوصول إلَّى جمهُور أوسع، قدم المنتدى خيارًا رقميًا العضوية لأول مرة وقد يكون هذا خيارًا دائمًا للأحداث المستقبلية.

من الصعب تقييم النهج الصحيح

وأشار التقرير إلَّى أنه سواء كان يتعامل مع حدث ضخم له تاريخ طويل توقف بسبب الوباء أو إطلاق حدث جديد، فإن تقييم النهج الصحيح قد يبدو مخيفًا، وهناك بعض السوابق التي يمكن أن تستند إلَّى التجارب الوبائية السابقة، على سبيل المثال، كان التعاون الدولي قادرًا على عقد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فِيْ فانكوفر لعام 2010 أثناء جائحة H1N1، وأولمبياد ريو 2016 أثناء تفشي فِيْروس زيكا.

وأشار التقرير إلَّى أن هناك تقنيات يمكن تطبيقها بشكل مفِيْد إذا تم دمجها بالطريقة الصحيحة، فِيْما يتعلق بالتحديات الأساسية الثلاثة إدارة الحشود، والصحة العامة، والأمن المادي والسيبراني، وتدعو إلَّى تطوير الاعتماد على الحلول الذكية مثل برامج التعرف على الوجه وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء / لتتبع كثافة الحشود. فِيْ مكان ما /، تشتمل حلول تكنولوجيا الصحة العامة على لوحات معلومات لجمع بيانات الصحة العامة فِيْ الوقت الفعلي، وتحديد الحالات على أساس الأعراض، والوصول الواسع إلَّى الاختبار الذاتي المستند إلَّى المجتمع، مع أتمتة وتسريع الإبلاغ إلَّى قواعد بيانات الصحة العامة.

أشار التقرير إلَّى أن مخططي الأحداث سيحتاجون إلَّى التفكير فِيْ دمج تدابير الأمن السيبراني والأمن المادي، نظرًا لوجود الرقمنة فِيْ كل من العالم الواقعي والافتراضي، حيث يعد الأمن السيبراني أمرًا بالغ الأهمية لأي نظام على الإنترنت ويتعلق بكل نظام موجود اليوم.