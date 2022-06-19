القمة 125| نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز لحظة بلحظة.. 3 أهداف في 12 دقيقة

بضع دقائق تفصل بيننا مع موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري يقام موسم الدوري الممتاز 2022 ، اليوم الأحد ، 19 يونيو ، على ملعب الأهلي وسلام ، ضمن القمة الـ 125 في الدوري بين قطبي الكرة المصرية ، الزمالك ، الذي يتصدر ترتيب الدوري. ومنافسه الأهلي صاحب المركز الثالث بفارق 4 نقاط و 3 مباريات مؤجلة للمارد الأحمر وهو ما جعلنا نراقب نتيجة مباراة الأهلي والزمالك لحظة بلحظة.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك الآن

نستعرض في هذا التقرير نتيجة مباراة الأهلي والزمالك لحظة بلحظة في لقاء القمة الـ 125 في الدوري المصري بالدور الثاني والعشرين.

ونجح النادي الأهلي في تقدم الهدف الأول في المباراة بقدم اللاعب محمد شريف في الدقيقة الخامسة عشرة من الشوط الأول مستغلا خطأ أحد مدافعي النادي الزمالك.

وفي الشوط الثاني سجل أشرف بن شرقي هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 68.

زاد محمود عبد الرازق شكابالا الفارق في الدقيقة 76 معلنا تقدم الزمالك بهدفين مقابل لا شيء.

مرت 4 دقائق فقط ، وسجل صلاح محسن هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 80 من المباراة ، ليرتفع النتيجة إلى هدفين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك اليوم الأحد 19 يونيو في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بأبوظبي الإماراتية والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الأهلي والزمالك ، اليوم ، ضمن منافسة تنتهي في الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز ، بعد انتهاء فترة الإيقاف الدولي للمسابقات التأهيلية لدوري أبطال إفريقيا 2023.

يتطلع المارد الأحمر للفوز بالمباراة وتقليل الفارق بين المنافسين وبينهم ، في صدارة ترتيب الدوري وتأخذ زمام المبادرة مرة أخرى بالفوز في الجولات المؤجلة القادمة.

بينما يسعى الزمالك للفوز بالنقاط الثلاث وزيادة الفارق بين وصيف بيراميدز والأهلي صاحب المركز الثالث بـ 4 نقاط.

القنوات التي تبث مباراة الأهلي والزمالك

تُعرض مباراة الأهلي والزمالك ، اليوم الأحد ، في الدوري المصري ، على القناة الرياضية المصرية أون تايم سبورتس ، الناقل الحصري للبطولة.

حاتم بطيشة ومدحت شلبى علقوا على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري

يوحي تاريخ المواجهات قبل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري ، بالتوازن أمام الشياطين الحمر ، حيث بلغ عدد المواجهات السابقة بين الفريقين 124 مباراة ، ابتداءً من بداية الموسم الأول من الدوري المصري. الدوري المصري عام 1948.

وفاز الأهلي بـ47 مباراة.

وتعادل الفريقان في 49 مباراة.

الزمالك فاز في 27 مباراة.

تشكيل الأهلي ضد الزمالك

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مباراته أمام الزمالك اليوم ، الفريق التالي بقيادة الكابتن سامي كومسان مدرب النادي الأهلي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خطوط الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة ، علي معلول.

الوسط: عمرو السولية ، عليو ديانج ، محمد عفشة ، احمد عبد القادر ، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف

تشكيل الزمالك ضد الاهلي

من ناحية أخرى ، يدخل الزمالك بقيادة المدرب مانويل جوسفالدو فيريرا ، المباراة ضد الأهلي بالتشكيل التالي: –