القمح الأوكراني يشق البحر إلَّى أفريقيا.. رحلة أول شحنة بعد الحرب

غادرت أول سفِيْنة تابعة للأمم المتحدة تحمل حبوبًا أوكرانية، يوم الثلاثاء، ميناء بيفدني فِيْ جنوب أوكرانيا متوجهة إلَّى ميناء جيبوتي الأفريقي.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إن السفِيْنة المعروفة باسم إم فِيْ بريف كوماندر تحمل حوالي 23 ألف طن من القمح.

وقالت الوزارة على تلغرام إن “السفِيْنة المحملة بالحبوب غادرت ميناء بيفديني صباح اليوم وتتجه إلَّى ميناء جيبوتي حيث سيتم تسليم المواد الغذائية عَنّْد وصولها للمستهلكين فِيْ إثيوبيا”.

وأشارت إلَّى أن سفِيْنة برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة كانت محملة بـ “23 ألف طن قمح”.

وقال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف يوم الأحد فِيْ ميناء بيفدني “آمل أن تصل السفن الأخرى المستأجرة فِيْ إطار برنامج الغذاء العالمي إلَّى موانئنا، وآمل أن تكون هناك سفِيْنتان أو ثلاث سفن أخرى قريبًا”.

وهِيْ أول شحنة مساعدات غذائية إنسانية تغادر أوكرانيا منذ أن وقعت كييف اتفاقية فِيْ يوليو مع روسيا بوساطة تركية وتحت إشراف الأمم المتحدة لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية بعد توقفه بسبب الحرب بين البلدين. البلدين.

16 سفِيْنة حبوب غادرت أوكرانيا

غادرت أول سفِيْنة تجارية فِيْ 1 أغسطس، وانطلقت 16 سفِيْنة من أوكرانيا منذ دخول الاتفاقية حيز التنفِيْذ، وفقًا لإحصاءات السلطات الأوكرانية، لكن لم تغادر أي سفِيْنة إنسانية تابعة للأمم المتحدة الميناء.

أوكرانيا وروسيا من بين أكبر مصدري القمح فِيْ العالم، حيث ارتفعت أسعارهما بسبب الحرب.

ويؤكد برنامج الغذاء العالمي أن 345 مليون شخص، وهُو رقم قياسي، فِيْ 82 دولة، يواجهُون انعدام الأمن الغذائي اليوم، بينما تهدد المجاعة حوالي 50 مليون شخص فِيْ 45 دولة إذا لم يتلقوا مساعدات إنسانية.