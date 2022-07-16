القمر الأحدب وأربعة كواكب تزين سماء المملكة فجر غدٍ

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، عن إمكانية رصد انتظام أربعة كواكب متتالية، مع تضاؤل ​​القمر الأحدب بمنظر يُرى بالعين المجردة في سماء المملكة والوطن العربي، عند شروق الشمس غدًا الأحد. .

شكل القوس

وأوضح عالم الفلك بجدة في بيان أن الكواكب والقمر سيشكلان قوسًا من الشرق إلى الجنوب، مشيرًا إلى أن هذه الكواكب الأربعة من بين الكواكب المرئية دون استخدام منظار أو تلسكوب.

سيكون محاذاة الكواكب (الزهرة والمريخ والمشتري وزحل) في قبو السماء وفقًا لترتيبها الطبيعي من حيث المسافة من الشمس.

شروط رؤية الكواكب

وأشار إلى أن الكواكب يمكن رؤيتها من أي مكان طالما أن الأفق الشرقي مكشوف بالكامل ولا تحجبه المباني أو التضاريس الطبيعية، حيث سيكون كوكب الزهرة منخفضًا باتجاه الأفق بينما ستكون الكواكب الأخرى عالية في السماء.

يُفضل أيضًا مراقبة محاذاة الكواكب قبل شروق الشمس بساعة حيث ستكون نابضة بالحياة ومشرقة للغاية، وستشكل معًا قوسًا من الشرق إلى الجنوب.