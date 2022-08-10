القمر العملاق الأخير لسنة 2022 يزين سماء المملكة.. غدًا

سيتم رصد القمر العملاق الرابع والأخير لهذا العام غدًا الخميس 11 أغسطس، حيث سيكون حجمه الظاهري أكبر بنسبة 8٪ وأكثر إشراقًا بنسبة 16٪ من المتوسط ​​، بالتزامن مع ذروة زخات نيزك بيرسيد في سماء العالم العربي.

صرح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر العملاق سيرتفع عند غروب الشمس من الأفق الجنوبي الشرقي، حيث سيظهر على يمين كوكب زحل، وسيصل إلى أعلى نقطة في السماء. مائلة جنوبا بعد منتصف الليل.

القمر العملاق يزين سماء المملكة.

وقال “بعد ذلك سيصل القمر العملاق وقت اكتماله صباح الجمعة 12 أغسطس الساعة 435 صباحا بتوقيت مكة المكرمة ويكون بزاوية 180 درجة. من الشمس، يوم واحد، 8 ساعات و 27 دقيقة بعد وصوله إلى أقرب مسافة من الأرض (نقطة الحضيض) وسيستمر في تزين السماء حتى غروب الشمس مع شروق الشمس يوم الجمعة.

وأضاف “(القمر العملاق) هو وصف يُعطى للقمر الجديد أو البدر، عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض 362.146 كيلومترًا، وهو مصطلح يشير إلى التعيين العلمي (القمر). الحضيض). هذا العام، شوهدت ثلاثة أقمار عملاقة في مايو ويونيو ويوليو على التوالي “.

آخر قمر عملاق في عام 2022

اعتبر رئيس الجمعية الفلكية بجدة هذا الوقت من الشهر مثاليًا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال منظار أو تلسكوب صغير، على عكس باقي التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة سقوط القمر. القمر بأكمله في ضوء الشمس، مع ملاحظة أن هذه الفوهات المشعة عبارة عن رواسب من مواد عاكسة لامعة تمتد من مركز الحفر إلى الخارج لمئات الكيلومترات، ويعتقد أن هذه الحفر قد تشكلت مؤخرًا، والحفرة “السطح” هي أكثر فوهة مشعة.

يشار إلى أنه في الليالي القليلة القادمة سيرتفع القمر متأخرًا ساعة تقريبًا كل يوم، وبعد أيام قليلة سيكون مرئيًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وعندها سيصل إلى مرحلة الربع الأخير. الأسبوع بعد اكتمال القمر.