القمر العملاق يزين سماء السعودية اليوم وهذه أفضل الزوايا لتصويره

تشهد سماء المملكة والوطن العربي، اليوم الأربعاء، نهاية قمر ذي الحجة الذي يمثل ثالث قمر عملاق والأقرب هذا العام.

حجمه أكبر بنسبة 14٪

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن القمر سيكون على مسافة 357263 كيلومترًا بحلول عام 2022، وسيكون مرئيًا بوضوح طوال الليل.

سيكون حجمه الظاهر أيضًا أكبر بنسبة 14٪ وأكثر سطوعًا بنسبة 30٪ من القمر المكتمل الأصغر، ولكن بالعين المجردة لن يبدو مختلفًا عن الأقمار الكاملة الأخرى.

حضيض البدر

وفقًا لعلماء الفلك في وكالة ناسا، تحدث الأقمار الفائقة من ثلاث إلى أربع مرات في السنة وتظهر دائمًا على التوالي.

يُطلق على البدر العملاق أيضًا البدر، والاسم العلمي هو (بدر الحضيض)، مما يعني أن القمر يصل إلى أقرب نقطة من الأرض عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض 362،146 كيلومترات. .

من جهته، قال عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم، رئيس لجنة تسمية الظروف المناخية المميزة “تسميلات”، على حسابه على تويتر “الليلة سلفي مع بدر البدور، لأنه في 2138 يكون القمر بدرا. “

وأضاف المسند في سلسلة تغريدات على تويتر أن البدر سيكون الأقرب والأكبر والألمع خلال هذا العام، وستكون بعده عن الأرض 357418 كم عند نقطة الحضيض، وسيظهر أكبر من متوسطه. حجمه حوالي 14٪، ومن المتوقع أن يكون أقوى بنسبة 30٪ من أصغر قمر مكتمل. .

وأشار إلى أن القمر في هذه الظاهرة يقترب من الأرض ويبتعد أحيانًا لأن مداره غير مكتمل (شبه بيضاوي)، وبالتالي فإن المسافة من القمر إلى الأرض تتغير كل يوم وكل شهر وكل عام، مع العلم أن متوسط ​​مسافته حوالي 382.900 كيلومتر.

رؤية البدر

وأشار إلى أن أفضل وقت لرؤية بدر البدور وتصويره هو عند شروق الشمس في الغرب، وعند غروب الشمس عند شروق الشمس، عندما يكون أجمل وأجمل طريق.

وأوضح أنه عندما يرتفع في السماء يتقلص حجمه. ويرجع ذلك إلى الاختلاف في كثافة الغلاف الجوي من زاوية إلى أخرى، مما يكبر الصورة عند شروق الشمس وغروبها للقمر والشمس، وهذا وهم بصري.

أفضل الزوايا لتصويرها

وأشار المسند إلى أن أفضل المشاهد والصور والزوايا هي عندما يلتقي القمر بجبل أو منارة أو مبنى أو شجرة أو أي معلم مهم عند شروق الشمس أو غروبها، مشيرا إلى أن ظاهرة المد البحري ستتأثر قليلا بفعل ذلك. قرب القمر من الأرض وسيكون مد أقوى من المعتاد مع المد الربيعي.

وأوضح أن ظاهرة قرب القمر من الأرض لا علاقة لها بأي كارثة طبيعية قد تحدث نتيجة القرب ولا بتغير نفسي أو حتى فسيولوجي للإنسان.