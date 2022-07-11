القمر العملاق يظهر للمرة الثالثة في 2022

ستشهد سماء المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء 13 يوليو، اكتمال القمر لهذا الشهر، وسيكون ثالث وأقرب قمر عملاق على مسافة 357263 كيلومترًا في عام 2022، وسيكون مرئيًا طوال الليل.

وفقًا لجمعية جدة الفلكية، فإن الحجم الظاهري للقمر سيكون أكبر بنسبة 14٪ وأكثر سطوعًا بنسبة 30٪ مقارنةً بالقمر الأصغر، ولكن بالعين المجردة لن يختلف عن الأقمار المكتملة الأخرى.

القمر العملاق الثاني

والجدير بالذكر أن يوم 13 يونيو / حزيران شهد اكتمال القمر في شهر ذي القعدة الذي يزين السماء طوال الليل، وكان ثاني قمر عملاق مكتمل لهذا العام. كان القمر العملاق الثاني هذا العام أكثر إشراقًا بنسبة 16٪ وكان حجمه الواضح أكبر بنسبة 6٪ من المتوسط.