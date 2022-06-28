القمر يصل منزلة الاقتران غدًا

تشير الحسابات الفلكية إلى أن القمر سيصل إلى اقتران شهر ذي الحجة يوم الأربعاء 30 ذو القعدة 1444 الموافق 29 يونيو 2022 – حسب تقويم أم القرى – الساعة 0552 صباحًا بالتوقيت المحلي. مكة المكرمة من الغروب الى الشروق.

من الصعب رؤية القمر

صرح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زهيرة، أن الشمس ستغرب في أفق مكة المكرمة اليوم الساعة 0707 مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (05) درجة، والزاوية التي تفصلها عن الشمس هي “تمدد” (06) درجة، وإضاءةها (0.3٪)، وتغيب في الساعة 0739 بعد (32 دقيقة) من غروب الشمس.

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وقال “يتبع ذلك حالة أخرى من القمر تسمى (الهلال)، ويعني بسهولة رؤية هلال الهلال بعد اقترانه بالشمس وقيامه من حالته”. القمر الجديد).) وبعده الكافي من الشمس لظهور الضوء على سطحه، وسيتحقق ذلك في اليوم التالي. 30،2022 – حسب تقويم أم القرى – تغرب الشمس في أفق مكة المكرمة الساعة 0708 مساءً، ويكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (15) درجة، ويكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (15) درجة. الزاوية التي تفصلها عن الشمس (الاستطالة (16) درجة، وسطوعها (2.1٪)، ويسهل رؤيتها بالعين المجردة، حيث تكون الساعة 2026 بعد غروب الشمس بساعة و 26 دقيقة.