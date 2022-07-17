القمر يقترن بكوكبين في أسبوع واحد

توقع عالم الأرصاد والفلك خالد الزقاق أن القمر سيرتبط بكوكبين خلال أسبوع.

اقتران القمر

وأضاف الزقاق، خلال مقطع فيديو على حسابه على تويتر، أن القمر سيرتبط هذا الأسبوع بأجمل كوكبين، كوكب المشتري والمريخ.

وأضاف أن أكبر مسافة بين جرمين سماويين تسمى الاستطالة، وهي المرحلة التي يصل فيها الجسم المعتم إلى أقصى نقطة إضاءة له، وتحدث بين الشمس والكواكب المتحركة.

وأشار إلى أن أقرب مسافة بين جرمين سماويين تسمى الاقتران وهي المرحلة التي يصل فيها الجسم المعتم إلى أدنى درجة لمعانه.

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وتابع الزقاق، أن أشهر حالات الاقتران هي اقتران الشمس بالقمر وهي المرحلة التي تلي ولادة الشهر الهجري الجديد. وأبعد مسافة بينهما تسمى الإبدار.