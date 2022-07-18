القناة الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر في نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد

تعرض قناة “كورة 365” القناة التي تبث مباراة مصر والرأس الأخضر في نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد في مصر.

نجح المنتخب المصري لكرة اليد في التأهل للدور الأخير من كأس الأمم الأفريقية 2022 لتحديد موعد مع الرأس الأخضر.

وتأهلت مصر للنهائي بعد فوزها على تونس في نصف نهائي البطولة الأفريقية 29/27.

فيما تأهل الرأس الأخضر لنهائي البطولة بعد فوزه على المغرب 23-19. دول كرة اليد الأفريقية

تستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد في الفترة من 11 إلى 18 يوليو.

ستتأهل أفضل 5 فرق في الترتيب إلى نهائيات كأس العالم 2023 في بولندا والسويد.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد

يبدأ موعد مباراة مصر والرأس في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد يوم الإثنين 18 يوليو الجاري.

تقام مباراة كرة اليد بين مصر وتونس في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد بقاعة “حسن مصطفى” يوم 6 أكتوبر.

تُذاع مباراة الفراعنة ضد نسور قرطاج في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة التي تبث مباراة مصر والرأس الأخضر في نهائي كرة اليد الأفريقية

مباراة المنتخب الوطني ضد تونس ستنقل عبر “أون تايم سبورتس 3″، المذيع الحصري للبطولة القارية.

قائمة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

ضمت قائمة المنتخب الوطني 22 لاعباً للمنافسة في كأس الأمم الأفريقية، على النحو التالي

كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي في المرمى.

عمر بكار – احمد مؤمن صفا – احمد هشام سيسا في الجناح الايسر.

علي زين – حسن وليد قداح – عبد الرحمن فيصل – يحيى الدرع في الجهة اليسرى.

درع السيف – أحمد خيري في صانع الألعاب.

احمد الاحمر – يحيى خالد – محسن رمضان – مهاب سعيد في الجهة اليمنى.

محمد سند – أكرم يسري عن اليمين.

محمد ممدوح هاشم – ابراهيم المصري – احمد عادل – شادي خليل في الدائرة.

يتكون الجهاز الفني للمنتخب المصري من

المدرب الاسباني روبرتو جارسيا باروندو،

المدرب مجدي أبو المجد

مدرب حراس المرمى الكرواتي فينيو لوزرت

نور أبو زيد مدرب المنتخب الوطني.

محمود سعيد إداري، المهندس محمد إمام، محلل تقني، د.محمد شوقي أخصائي علاج طبيعي.