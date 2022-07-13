القناة الناقلة لمباراة مصر والمغرب في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

ستلعب مصر مباراة قوية اليوم ضد المغرب في دورها الثاني من كأس الأمم الأفريقية 2022.

تستضيف مصر كأس إفريقيا للأمم في الفترة من 11 إلى 18 يوليو بمجمع حسن مصطفى وأكتوبر الدولي.

حققت مصر فوزا كبيرا في دورها الأول بالبطولة على نظيرتها الكاميرون 40/17.

وتأهلت سبعة فرق إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية لكرة اليد

المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب الكاميرون والمغرب.

موعد مباراة مصر والمغرب في كرة القدم أمم إفريقيا 2022

وتنطلق مباراة مصر والمغرب اليوم في تمام الساعة 800 مساء في القاهرة و 900 مساءا في المملكة العربية السعودية.

القناة التي تبث مباراة مصر والمغرب في أمم إفريقيا

ستنقل مباراة المنتخب الوطني ضد المغرب على قناة “أون تايم سبورت 1”.

وكانت مجموعات البطولة الأفريقية على النحو التالي

المجموعة الأولى مصر – المغرب – الكاميرون.

المجموعة الثانية الجزائر – الجابون – غينيا.

المجموعة الثالثة تونس – الرأس الأخضر – نيجيريا.

المجموعة الرابعة أنجولا – الكونغو الديمقراطية – السنغال – زامبيا.