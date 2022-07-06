القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام إسبانيا بدورة ألعاب البحر المتوسط

ويسدل الستار على منافسات كرة اليد لألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​2022 التي ستقام في مدينة وهران الجزائرية حيث يواجه المنتخب المصري لكرة اليد نظيره الإسباني في نهائي المسابقة.

موعد مباراة مصر واسبانيا

تنطلق مباراة المنتخب المصري لكرة اليد ضد إسبانيا اليوم الأربعاء 6 يوليو الساعة 530 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 630 صباحاً بتوقيت السعودية.

القناة التي تبث مباراة مصر واسبانيا

ستنقل مباراة المنتخب المصري والمنتخب الإسباني على قناة “On Time Sports”، القناة الفضائية المجانية، الناقل الحصري لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل للمباراة النهائية لألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​على حساب المنتخب المقدوني بعد فوزه 34-20 في نصف نهائي المسابقة.

وتمكن المنتخب المصري من إنهاء الشوط الأول أمام مقدونيا لصالحهم بنتيجة 16-10، واستمر التفوق الفرعوني في الشوط الثاني ليتسع الفارق إلى 14 هدفًا، ثم التأهل للمباراة النهائية لمواجهة الفريق. عملاق أوروبي.

تضم قائمة اللاعبين المشاركين مع المنتخب المصري لكرة اليد في هذه البطولة الأسماء التالية

كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل بكار – احمد هشام سيسا – حسن وليد قداح – يحيى الدرع – علي زين – سيف الدرعا – احمد خيري – احمد الاحمر – مهاب. سعيد (مواليد 2002) – أكرم يسري – محمد سند – أحمد عادل – إبراهيم المصري – محمد طارق (مواليد 2002) – شادي خليل – عبد الرحمن فيصل.