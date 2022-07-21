القناع السحري للتخلص من تجاعيد البشرة وعلامات التقدم فِيْ السن بوتوكس طبيعي

وصفة اليوم هِيْ تحضير القناع السحري لإزالة التجاعيد من الجلد وعلامات الشيخوخة الطبيعية البوتوكس، وهنا سيدتي، كيفِيْة تحضير قناع مضاد للشيخوخة بالصبار لأنه يعمل على القضاء على التجاعيد ويمنع ظهُورها مرة أخرى، نحتاج الصبار لأنه يشد الجلد ويزيل علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة. بذور الكتان غنية أيضًا بمضادات الأكسدة وأوميغا 3 التي تعزز الإنتاج الطبيعي للكولاجين فِيْ الجلد.

قناع سحري لازالة التجاعيد

يتكون القناع من المكونات التالية

قطعة من الصبار.

ملعقة كبيرة نشا ذرة.

2 ملاعق كبيرة من بذور الكتان.

كأس من الماء.

علاج علامات تقدم السن و شد الجلد.

خذ قطعة من الصبار وضعها فِيْ وعاء من الماء على الجانب المقطوع لمدة 15 دقيقة لإزالة مادة صفراء يمكن أن تهِيْج الجلد.

بعد مرور الوقت، قم بإزالة قطعة الصبار من الماء، وإزالة الأشواك ثم قطعها إلى شرائح صغيرة.

طحن شرائح الصبار فِيْ الخلاط وتصفِيْة الخليط من خلال قطعة قماش أو شاش.

يُسكب المزيج الناتج فِيْ وعاء معدني ويُضاف النشا ويُخلط جيدًا حتى يذوب النشا.

كيفِيْة تحضير بديل طبيعي للبوتوكس

ضعي القدر على نار خفِيْفة مع التحريك باستمرار حتى تحصلي على مزيج كريمي، وبالتالي تحصلي على كريم الصبار.

يُسكب المزيج الكريمي فِيْ وعاء ويُترك ليبرد، ومن ناحية أخرى، ضع بذور الكتان والماء فِيْ وعاء معدني.

ضعي القدر على النار لمدة 10 دقائق حتى تتكون رغوة بيضاء ويصبح المزيج لزجًا، ثم صفِيْه بقطعة قماش.

استخرج جل بذور الكتان وضعه فِيْ وعاء ثم أضف كريم الصبار إلى جل بذور الكتان.

تحضير الوصفة وتطبيقها على الجلد.