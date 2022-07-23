القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد الأحد 24 يوليو 2022 في اللقاءات الودية الاستعدادية، يستعد محبي الكرة في العالم لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد يوم الأحد 24 يوليو 2022 في اللقاءات الودية الاستعدادية، وسيتم التقاء الأطراف المشاركة في المباراة في كاشمان فيلد بالولايات المتحدة الأمريكية الساعة الخامسة صباحا بتوقيت مصر والساعة السادسة صباحا بتوقيت السعودية والأراضي الفلسطينية، ومن خلال مقالنا لهذا اليوم سوف نعرض لكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد الأحد 24 يوليو 2022 في اللقاءات الودية الاستعدادية، تابعونا.