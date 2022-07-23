القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد الأحد 24 يوليو 2022 في اللقاءات الودية الاستعدادية، يستعد محبي الكرة في العالم لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد يوم الأحد 24 يوليو 2022 في اللقاءات الودية الاستعدادية، وسيتم التقاء الأطراف المشاركة في المباراة في كاشمان فيلد بالولايات المتحدة الأمريكية الساعة الخامسة صباحا بتوقيت مصر والساعة السادسة صباحا بتوقيت السعودية والأراضي الفلسطينية، ومن خلال مقالنا لهذا اليوم سوف نعرض لكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد الأحد 24 يوليو 2022 في اللقاءات الودية الاستعدادية، تابعونا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد الأحد 24 يوليو 2022 في اللقاءات الودية الاستعدادية سوف يتم نقل المباراة الخاصة ببرشلونة ونادي ريال مدريد على قناة الرابعة العراقية الرياضية من خلال الترددات التالية: القمر الصناعي (نايل سات).

التردد (11334).

الاستقطاب (أفقي).

معامل تصحيح الخطأ (5/6).

معدل الترميز (27500). ما القنوات التي ستبث مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ قامت قناة العراق الرياضية بالإعلان عن عرضها للأحداث المرتقبة لقمة سيتي وميونيخ في الأيام القادمة، ويمكن لعشاق القناة والرياضة مشاهدة القناة من خلال الترددات التالية: تردد القناة: 12562 أو 12563.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

قمر نايل سات. أو مشاهدتها من خلال القمر الصناعي عرب سات على الترددات التالية: تردد القناة: 11747.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

2a01: 4f8: 242: 155 و أعلنت قناة دبي الرياضية عن أنها ستستضيف مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ و قامت بتعيين المعلق الصوتي عبد الله السعدي بمهمة وصف وقائع المباراة، و يمكنك التعرف على القناة ومتابعتها من خلال الترددات التالية: قمر نايل سات

التردد 12428.

الاستقطاب أفقي.

معدل ترميز 27500.

معامل التصحيح 3/4. او من خلال الترددات التالية: القمر الصناعي عربسات

التردد 12130.

الاستقطاب العمودي.

معدل ترميز 27500.

عامل التصحيح هو 3/4.