القنوات الناقلة للدوري الايطالي على نايل سات ، تسائل الكثير من الأشخاص ممن يتابعون ويشجعون كرة القدم حول التعرف على القنوات التي تمكنهم متابعة مباريات كرة القدم للدوري الايطالي ، وهي احدى البطولات التي عرفت بالأعلى على مستوى دولة إيطاليا، وتعرف بالدرجة الأولى ، حيث يشاهدها عدد كثير من عشاق الدوري الإيطالي، نظرا لتصنيفها العالي بين الدوريات العالمية ، تابعوا معنا .

ما هو الدوري الايطالي

الدوري الإيطالي لكرة القدم من أشهر دوريات كرة القدم في العالم، وهو أعلى مستوى في الدوري الإيطالي لكرة القدم، ويضم دوري “يوفنتوس” و “ميلان” و “إنتر ميلان” الذين يشاهدهم أحد أشهر الأندية في العالم، وجميعهم من الأعضاء المؤسسين لمجموعة The 14، وهي مجموعة مثلت أكبر وأعرق أندية كرة القدم الأوروبية من عام 2000 إلى عام 2008، وتعتبر دوري الدرجة الأولى الإيطالي واحدة من أفضل بطولات كرة القدم في العالم، وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه الدوري الوطني الأكثر تكتيكيًا ودفاعيًا، كان الدوري الإيطالي أقوى الدوري الوطني في العالم في عام 2022، والمرتبة الثالثة بين الدوريات الأوروبية بعد الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي وقبل الدوري الألماني.

القنوات التي تبث الدوري الإيطالي على النايل سات

القناة التي حصلت على حقوق بث الدوري الإيطالي لموسم 2022-23 هي قناة “أبو ظبي الرياضية” وهي قناة تلفزيونية عربية تبث من أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، وهي مملوكة من قبل. لدى شركة أبوظبي للإعلام وقناة أبو ظبي الرياضية العديد من الترددات على الأقمار الصناعية المختلفة، ترددها على النايل سات كالتالي

تردد قناة أبو ظبي الرياضية – نايل سات تكرار 11526 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6

ويمكن متابعة الدوري الإيطالي من خلال تنزيل تطبيق STARZPLAY الخاص بقناة أبو ظبي الرياضية “.

قنوات الدوري الإيطالي على hotbird

يذاع الدوري الإيطالي على العديد من القنوات الرياضية في أوروبا على القمر الصناعي هوت بيرد، وأسماء جميع القنوات الرياضية الناقلة للدوري الإيطالي على هوت بيرد حسب المنطقة هي كالتالي

قنوات الدوري الإيطالي – Hot Bird دولة قنوات الناقل ألبانيا أوفرسبورت، ترينج سبورت أندورا Movistar + أرمينيا سيتانتا سبورتس، فيفارو سبورتس النمسا دازن أذربيجان سي بي سي سبورت، سيتانتا سبورتس بيلاروسيا سيتانتا سبورتس بلجيكا إحدى عشر رياضة، العب الرياضة البوسنة والهرسك ارينا سبورت بلغاريا ماكس سبورت، رينج كرواتيا ارينا سبورت قبرص سيتافيجن سبورتس الجمهورية التشيكية نوفا سبورت، بريمير سبورت الدنمارك تي في 2 سبورت إستونيا سيتانتا سبورتس، تي في 3 سبورت فنلندا C المزيد من الرياضة فرنسا يكون في الرياضة جورجيا سيتانتا سبورتس، سيلك سبورت ألمانيا دازن اليونان كوزموت سبورت هنغاريا الرياضة 1 أيسلندا Stöð 2 رياضة أيرلندا BT Sport و OneFootball كوسوفو أوفرسبورت، أرينا سبورت لاتفيا سيتانتا سبورتس، تي في 3 سبورت ليختنشتاين بلو سبورت ليتوانيا سيتانتا سبورتس، تي في 3 سبورت لوكسمبورغ أحد عشر رياضة مالطا إجمالي شبكة الرياضة مولدوفا سيتانتا سبورتس الجبل الأسود ارينا سبورت الهولندي زيجو سبورت مقدونيا الشمالية ارينا سبورت النرويج سوف يتم الاعلان عنه بولندا أحد عشر رياضة البرتغال تلفزيون الرياضة رومانيا ديجي سبورت، بريما سبورت، أورانج سبورت روسيا مباراة التلفزيون صربيا ارينا سبورت سلوفاكيا نوفا سبورت، بريمير سبورت سلوفينيا ارينا سبورت إسبانيا Movistar + السويد C المزيد من الرياضة سويسرا بلو سبورت، سكاي سبورت ديك رومى اس سبورت أوكرانيا MEGOGO المملكة المتحدة BT Sport و OneFootball

القنوات التي تبث الدوري الإيطالي على Astra

لا يوجد الكثير من القنوات التي تبث الدوري الإيطالي، ويوجد فقط قناة BT Sport وهي قناة مفتوحة ولا تتطلب أي اشتراك أو رسوم، ويمكن متابعة الدوري الإيطالي عبر القمر الصناعي Astra على BT Sport من خلال التردد التالي

القنوات الناقلة للدوري الايطالي – استرا اسم القناة قناة بي تي سبورت تكرار 12515/11604 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 الاستقطاب أفقي

القنوات الناقلة للدوري الايطالي على نايل سات ، وتعد هي إحدى البطولات الخمس الكبرى في أوروبا ، ويعد من الدويات الأكثر شهرة ويتابعه الكثير من عشاق كرة القدم من جميع انحاء العالم ، وتعرفنا على القنوات التي تبث الدوري الإيطالي على Hotbird و Astra.