القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واليكت سبورت في دوري أبطال أفريقيا ، نظراً للبحث من قبل الكثير من مشجعي نادي الزمالك واليكت سبورت حول القنوات التي تبث المباراة الخاصة بتلك الناديين ، في مباراة عودة الزمالك للبطولة الأفريقية ، والفوز بلقب البطولة الأفريقية التي سيحمل الزمالك لقبها ولفترة طويلة بدأ الزمالك مشواره أمام اليكت سبورت في مباراته الأولى في الأدغال الأفريقية ، حيث رفض جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك إراحة الفريق دون تحيق الفوز من جديد ، تابعوا معنا .
مباراة الزمالك وإليكت سبورت في دوري أبطال إفريقيا
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت تستعد وتجهز التحَلْيلات وجميع طرق العرض والبث لتقديم رؤية عالية الجودة وممتعة للجمهُور الدوري المصري الممتاز للعام الثاني على التوالي، وفوزهم بكأس مصر. على حساب النادي الأهلي، يتوقع الجميع فوز الزمالك بلقب أفريقي بعد غياب طويل، والمشاركة فِيْ كأس العالم للأندية للمرة الأولى فِيْ تاريخه.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واليكت
ومن المنتظر أن تكون القنوات التي بثت مباراة الزمالك والمنتخب اليوم الأحد 18 سبتمبر فِيْ ملاعب الكاميرون هِيْ قناة On Sport، وستقام المباراة ضمن الجولة 64 من دوري أبطال أوروبا. افريكانا لموسم 2022-2023 وذلك خلال الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والقنوات الناقلة هِيْ
|اسم القناة
|الرياضة فِيْ الوقت المحدد
|تردد القناة
|11861
|معدل الترميز
|27500
|معدل الاستقطاب
|رأسي
|جودة العرض
|عالي الدقة
تضم تشكيلة نادي الزمالك ضد Elect Sport فِيْ الكاميرون
حراسة المرمى عواد، السيد عطية، محمد نديم. صدر الدفاع محمد عبد الغني، محمد حمدي الونش، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافِيْ. خط الوسط محمد أشرف رقة، يوسف أوباما، الإمام عاشور، سيف جعفر، محمد حسام، سيد عبد الله، زيزو ، شيكابالا. خط الهجوم حسام أشرف، سيف أسامة نبيه، سيف الدين الجزيزي.
يلتقي الزمالك مع منتخب تشاد سبورت فِيْ أول مباراة إفريقية له بالموسم الجديد، وتنطلق صافرة مباراة الفريقين اليوم الأحد 18/9/2022 الساعة 4 مساءا فِيْ المغرب وتونس والجزائر والساعة 5 مساءا فِيْ القاهرة. والساعة السادسة مساءً بتوقيت السَعُودِيْة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، ويذاع اللقاء القادم على قناة أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات.
تقام مباراة الزمالك وإليكيت على ملعب أحمدو أهِيْدجو بالكاميرون، حيث لم تتم الموافقة على ملعب فريق إليكت فِيْ تشاد من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، ومباراة الإياب بين الفريقين مقررة يوم الأحد. فِيْ 25 سبتمبر 2022، وفِيْ حال تأهل الزمالك للدور، سيواجه 32 الفريق الفائز من بوروندي فلامبور أو الاتحاد الليبي.
تعتبر لعبة كرة القدم من أكثر الألعاب التي يشعها الكثير من العشاق لها حول العالم ، وهنالك لكل فريق من الأندية الرياضية عشاقاً يشجعونه في جميع مبارياته ، وكما وضعنا بين أيديكم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واليكت سبورت في دوري أبطال أفريقيا .