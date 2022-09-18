القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واليكت سبورت في دوري أبطال أفريقيا ، نظراً للبحث من قبل الكثير من مشجعي نادي الزمالك واليكت سبورت حول القنوات التي تبث المباراة الخاصة بتلك الناديين ، في مباراة عودة الزمالك للبطولة الأفريقية ، والفوز بلقب البطولة الأفريقية التي سيحمل الزمالك لقبها ولفترة طويلة بدأ الزمالك مشواره أمام اليكت سبورت في مباراته الأولى في الأدغال الأفريقية ، حيث رفض جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك إراحة الفريق دون تحيق الفوز من جديد ، تابعوا معنا .

مباراة الزمالك وإليكت سبورت في دوري أبطال إفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت تستعد وتجهز التحَلْيلات وجميع طرق العرض والبث لتقديم رؤية عالية الجودة وممتعة للجمهُور الدوري المصري الممتاز للعام الثاني على التوالي، وفوزهم بكأس مصر. على حساب النادي الأهلي، يتوقع الجميع فوز الزمالك بلقب أفريقي بعد غياب طويل، والمشاركة فِيْ كأس العالم للأندية للمرة الأولى فِيْ تاريخه.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واليكت

ومن المنتظر أن تكون القنوات التي بثت مباراة الزمالك والمنتخب اليوم الأحد 18 سبتمبر فِيْ ملاعب الكاميرون هِيْ قناة On Sport، وستقام المباراة ضمن الجولة 64 من دوري أبطال أوروبا. افريكانا لموسم 2022-2023 وذلك خلال الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والقنوات الناقلة هِيْ