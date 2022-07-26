القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ويوفنتوس الودية بطولة كأس الأبطال الدولية وتشكيل الفريقين المتوقع

القنوات الناقلة للمباراة الودية بين برشلونة ويوفنتوس والتي تدخل ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية والتي تضم نادي برشلونة الإسباني وريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي والمكسيكي شيفاس غوادالاخارا ونادي أمريكا المكسيك.، وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كأس الأبطال الدولية الودية، فِيْ إطار الجولة التحضيرية للأندية لموسم 2022-2023 المقبل، وأقيمت مباراتان من الكأس الدولية للأبطال قبل مباراة برشلونة ويوفنتوس، ومن خلال هذا التقرير سنطلعكَمْ عزيزي القارئ على مَوعِد المباراة الودية القادمة بين برشلونة ويوفنتوس وقنوات المشغل.

مباراة ودية برشلونة – يوفنتوس

يواصل برشلونة استعداداته لموسم 2022-2023 بالتركيز الذي يتواجد فِيْه الآن فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية، كَمْا تغلبت المباراة الثانية على ريال مدريد بهدف لم يرد عليه، ويحاول برشلونة الاستفادة من فترة ما قبل الموسم. من أجل مواءمة الصفقات الجديدة مع الفريق بأفضل طريقة قبل بداية الموسم.

مَوعِد مباراة برشلونة ويوفنتوس

ستبدأ مباراة برشلونة ويوفنتوس فِيْ كوتون باول فِيْ دالاس.

كَمْا سيتم إطلاق صافرة الحكَمْ لبدء المباراة بين الفريقين فِيْ تمام الساعة 230 صباحًا بتوقيت القاهرة.

بينما كانت الثالثة والنصف فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، يوم الأربعاء 27 يوليو 2022.

ما القنوات التي ستبث المباراة الودية بين برشلونة ويوفنتوس

اعلنت القناة العراقية الرياضية الرابعة، نقل لقاء اللقاء بين فريقي برشلونة ويوفنتوس، عبر شاشتها المفتوحة، مجانا لجميع متابعي ومشجعي الكرة المستديرة فِيْ عموم الوطن العربي، من خلال البيانات التالية

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11334.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

التشكيل المتوقع لبرشلونة

تشكيل 4 – 3 – 3

جوردي ألبا، سيرجينيو ديست، إريك جارسيا، رونالد أروجو.

Jaffe-Pedri-Sergiobusketes.

أنسو فاتي – عثمان ديمبيلي – روبرت ليفاندوفسكي.

التشكيلة المتوقعة ليوفنتوس