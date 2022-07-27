القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا المقبلة والتشكيل المتوقع للفريقين

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ونادي أمريكا، حيث سيستضيف ملعب أوراكل بارك المباراة الودية بين ريال مدريد ونادي أمريكا من المكسيك، فِيْ إطار الاستعدادات لموسم 2022-2023 الجديد، وخاض النادي الأمريكي مباراتين ضد تشيلسي ومانشستر سيتي وخسروا بنفس النتيجة 2-1، والآن نعرف معًا مَوعِد المباراة بين ريال مدريد ونادي أمريكا والقنوات الناقلة والتشكيلة المنتظرة.

مباراة ريال مدريد و نادي امريكا

يلعب ريال مدريد مباراته الودية الثانية فِيْ كامب أمريكا استعدادًا للموسم الجديد.

وذلك خلال مواجهته مع النادي المكسيكي نادي أمريكا.

كَمْا واجه ريال مدريد مواطنه برشلونة فِيْ الكلاسيكو فِيْ أول مباراة له قبل الموسم.

بينما خسر هدفًا لم يتم الرد عليه.

مَوعِد مباراة ريال مدريد ونادي أمريكا

تنطلق المباراة بين الفريقين، ريال مدريد والنادي الأمريكي، فِيْ أوراكل بارك فجر اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022.

وذلك فِيْ الرابعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة.

على الرغم من أن الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحَلْي فِيْ مكة المكرمة والسادسة والنصف بالتوقيت المحَلْي فِيْ أبو ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

ما هِيْ القنوات التي ستبث مباراة ريال مدريد و كلوب أمريكا

وأعلنت قناة الرابعة العراقية فِيْ وقت سابق حصولها على حقوق بث جميع مباريات دوري أبطال أوروبا الودية.

وجدت على القمر الصناعي نايل سات.

كَمْا تبث المحطة العراقية الرابعة أحداث مباراة ريال مدريد ونادي أمريكا الودية فِيْ العراق وفِيْ عموم الشرق الأوسط.

تردد قناة العراقية الرابعة 2022 على النايل سات

وجاءت بيانات تردد القناة العراقية الرابعة التي بثت المباراة على النحو التالي

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11334.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد

من المتوقع أن يتبنى المدرب كارلو أنشيلوتي التشكيل التالي

تشكيل 4 – 3 – 3

فِيْرلاند ميندي – لوكاس فاسكيز – أنطونيو روديجر – إدير ميليتاو.

لوكا مودريتش – توني كروس – كاسيميرو.

رودريجو – فِيْنيسيوس جونيور – إيدن هازارد.

التشكيلة المتوقعة لنادي أمريكا

من المتوقع أيضًا أن يتبنى المدرب فرناندو أورتيز التشكيل التالي