القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم على النايل سات وديات الأندية وتشكيل الريدز المتوقع أمام وريد بول سالزبورج

القنوات التي تبث اليوم مباراة ليفربول على نايل سات، حيث يستضيف ملعب ريد بول أرينا فِيْ النمسا المباراة الودية بين الفريقين ليفربول وريد بول سالزبورغ، فِيْ إطار استعداد الفريقين لموسم 2022-2023 الجديد، و لعبت سالزبورغ العديد من المباريات الودية هذا الصيف، آخرها كانت ضد النمسا وفِيْينا وانتهت بفوز 3-0، كَمْا لعب الريدز ثلاث مباريات ودية هذا الصيف، فاز خلالها مرتين وخسر واحدة. لنراجع مَوعِد مباراة ليفربول ضد ريد بول سالزبورج.

مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج

ولم يخسر فريق ليفربول فِيْ الفترة التحضيرية إلا عندما واجه مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي حسمها آخر أربعة أهداف نظيفة، حيث انفصل خلالها المدير الفني يورغن كلوب عن الريدز، كَمْا شارك فِيْ المباراة محمد صلاح. الدقيقة 60 من المباراة، ويريد يورجن كلوب إعطاء الفرصة لأعظم الممثلين الجدد، للتوافق بسرعة مع الفريق الإنجليزي والثقة به بشكل أساسي فِيْ بداية الموسم الجديد المقبل، بقيادة داروين نوبيس وكارفاليو.

مَوعِد مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج

صافرة المباراة القادمة بين ليفربول وريد بول سالزبورج، والتي ستقام داخل ملعب الريدز فِيْ النمسا.

سيقام الحدث فِيْ تمام الساعة 800 مساءً يوم الأربعاء 27 يوليو 2022.

فِيْ إطار استعدادات الفريقين لبداية الموسم الجديد.

حاول تجهِيْز العناصر الأساسية والعروض الجديدة.

للمنافسة مبكرا على اللقب الإنجليزي الذي خسره الموسم الماضي أمام مانشستر سيتي.

كَمْا أضاع فرصة الفوز بدوري أبطال أوروبا بعد خسارته المباراة النهائية أمام ريال مدريد.

القنوات التي تبث المباراة الودية بين برشلونة ويوفنتوس وكأس الأبطال الدولية وتشكيل المنتخبات المنتظرة

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم على النايل سات

حصلت القناة الرياضية الإماراتية، الشارقة الرياضية، على حقوق بث مباراة فريقي ليفربول وريد بول سالزبورغ حصريا فِيْ جميع دول الوطن العربي، فِيْ إطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد، منذ ذلك الحين. هِيْ المحطة الوحيدة باللغة العربية حصريا.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يتبنى يورغن كلوب التشكيل التالي