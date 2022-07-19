القهُوة والقرنفل هدية ربانية للقضاء على الشيب طبيعيا فِيْ أقل من ساعة يختفِيْ حتي لو كان الشعر كله أبيض

تبحث الكثير من النساء عن صبغات طبيعية تساعد فِيْ صبغ شعرهن، بعد استخدام مواد كيميائية ضارة تعمل على صبغ الشعر، لأنها تعمل على تجعد الشعر وتغير لونه وتقصفه وتساقطه الملحوظ. كَمْا نجد أصحاب الشعر الأبيض الذين يبحثون عن صبغات طبيعية تساعد فِيْ صبغ شعرهم دون استخدام مواد كيميائية ضارة خوفا من شعرهم، وعندما بحث كل هؤلاء الأشخاص عن وصفات طبيعية وجدوا القرنفل مع القهُوة، فهذه المكونات الطبيعية تصبغ وتغذي الشعر. الشعر فِيْ نفس الوقت.الوقت سوف نشرح كيف تعمل هذه الصبغة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة صبغ الشعر

تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية موجودة فِيْ جميع منازلنا، بما فِيْ ذلك القهُوة والقرنفل، وهما مكونان رئيسيان فِيْ صبغ الشعر، وسنشرح بالتفصيل مكونات هذه الوصفة من خلال النقاط التالية.

3 ملاعق كبيرة من القرنفل.

ماء.

2 ملاعق كبيرة من القهُوة.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

خل التفاح.

طريقة تحضير وصفة صبغ الشعر

قم بإعداد هذه الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة يمكن إجراؤها بسهُولة فِيْ كل منزل وسنشرح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

نحضر إناء ونضع فِيْه الماء والقرنفل والقهُوة، ونرفع القدر إلى النار ونتركه يغلي.

عندما يغلي المزيج تمامًا، يُرفع المزيج عن النار ويُضاف الفازلين مع التحريك حتى يذوب تمامًا.

ثم نضع زيت الزيتون بعد أن يبرد الخليط ونقلب جميع المكونات جيدًا.

نضع الخليط على الشعر ونلفه جيداً ونتركه لمدة ساعتين ثم نشطفه بخل التفاح ولا نغسله حتى يعمل الخل على استقرار اللون.

وصفة صبغ شعر الكركديه

الكركديه مكون طبيعي يساعد فِيْ صبغ الشعر بلون أحمر غامق، نشرح كيف تعمل هذه الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات

كركديه.

شاي.

ماء.

نشاء.

طريقة التحضير

أحضر إناء وضع فِيْه الماء والكركديه والشاي واتركه يغلي على النار.

دعها تبرد تماما وتصفِيْتها وأضف النشا.

نضع الخليط على الشعر ونتركه لمدة ساعة ثم نغسله.

نكرر الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع حتى نحصل على نتيجة جيدة.

مزيج الصاروخ للتخلص من الشيب

إذا أردت سيدتي أن تتخلصي من الشيب نهائيا دون أي ضرر فعليك استخدام ملعقة كبيرة من الملح مع ملعقة كبيرة من زيت القرنفل وملعقة كبيرة من زيت الزيتون وحبة الخردل، فعليك أن تضعي المزيج الخاص بك. الشعر لمدة ساعة ثم يغسل شعرك يعمل على التخلص من الشيب مهما كان ما يساعدك على جعل شعرك مثل الهنود دون أي ضرر حريري للغاية إذا كنت ترغب فِيْ التخلص من الشيب فعليك استخدام هذه الوصفة وهِيْ إضافة ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة كبيرة من القرنفل مع ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقة كبيرة من خل التفاح مع ملعقة كبيرة من بياض البيض، ثم اخلطي المكونات حتى تحصلي على خليط وضعي المزيج على الشعر لمدة ثلاث ساعات. تخلصي من الشيب نهائيا فِيْ دقائق.