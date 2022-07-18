القهُوة وكريم نيفِيْا كنز رباني عظيم من اول استعمال تزيل سواد 20 سنة تبيض الجسم و البشرة تجعلها كازجاج

تفتيح البشرة بالقهُوة وكريم نيفِيْا، من الأشياء التي يتم البحث عنها بشكل أكبر كل يوم هِيْ الطرق والوصفات التي تساعد على تفتيح البشرة وترطيبها وإعطائها النضارة والحيوية المطلوبة، لهذا السبب سنقدم اليوم أنت أسهل طريقة لتفتيح البشرة بالقهُوة وكريم نيفِيْا وهُو حَلْ فعال وجذري لمشكلة تفتيح البشرة لمعظم النساء، وفِيْ هذا الصدد إليكَمْ كل التفاصيل.

مكونات وصفة تبييض البشرة بالقهُوة ونيفِيْا كريم

تعتبر وصفة القهُوة وكريم نيفِيْا لتفتيح البشرة من أبسط الوصفات التي لن تحتاجي إلى الكثير من المكونات عند تحضيرها، بالإضافة إلى أن كل مكون فِيْ هذه الوصفة له دور مهم فِيْ عملية التفتيح، لذا فهُو كذلك يستحيل الاستغناء عن أي من المكونات المستخدمة فِيْه، وبالتالي يجب الالتزام بالحصول على كل من هذه المكونات، وهِيْ كالتالي

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة من كريم نيفِيْا رائعة.

ملعقة قهُوة كبيرة

طريقة تحضير واستخدام قهُوة نيفِيْا وصفة كريم لتفتيح البشرة

بمجرد حصولك على جميع مكونات القهُوة ووصفة كريم نيفِيْا، يمكنك البدء فورًا فِيْ تحضير الوصفة للاستخدام. وتجدر الإشارة إلى أن الوصفة لا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد لتحضيرها أو استخدامها. كل ما عليك القيام به هُو اتباع الخطوات التالية

تحضير وعاء.

أضف النشا والقهُوة وابدأ فِيْ التقليب حتى يتحولوا إلى خليط.

صب ملعقة كبيرة من زيت الزيتون فوق خليط النشا والقهُوة.

ضعي ملعقة من كريم نيفِيْا على الخليط السابق.

استمر فِيْ التقليب حتى تبدأ فِيْ الحصول على مزيج كريمي من المكونات ثم يصبح جاهزًا للاستخدام.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر قبل الاستخدام.

ابدأ بوضع الخليط على وجهك.

يترك الخليط على الوجه حتى يجف، ثم يغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر.

يجب تحضير هذه الوصفة واستخدامها مرتين فِيْ الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة لأن عدم تكرار هذه الوصفة العدد المطلوب من المرات لن يجعلها تعمل.

ستلاحظ تفتيح لون البشرة مرارًا وتكرارًا وستشعر بنعومة ملمسها.