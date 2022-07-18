القهُوة وكريم نيفِيْا كنز فِيْ بيتك من أول استعمال تزيل سواد 20 سنة تبيض البشرة والجسم تجعلها صافِيْة كالزجاج

حَقيْقَة أن مشكلة التجاعيد من المشاكل الدائمة التي لا علاج لها، حيث أن هذه الخطوط ناتجة عن التقدم فِيْ السن، ويؤدي نقص الكولاجين فِيْ الجلد إلى ظهُور التجاعيد، لذا فإن الكولاجين هُو من أهم المشاكل. مواد للبشرة ونقصها يسبب ظهُور التجاعيد مع تلاشي الوجه وكذلك سواد الوجه والعيوب، لذلك بحثت كثيرا، وهناك العديد من المواد الطبيعية للمرأة لتحَلْ محَلْ هذه المادة وتعيد للبشرة مظهرها الطبيعي. الشباب، للتخلص من الخطوط الصغيرة وشد الجلد، وتم العثور على المحَلْول فِيْ القهُوة، حيث تساعد القهُوة على شد الجلد وإزالة التجاعيد، وسنشرح كيفِيْة عمل هذه الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة القهُوة

نجد أن هذه الوصفة تتكون من مكونات طبيعية موجودة فِيْ جميع منازلنا ولا تكلفنا تكاليف باهظة، وسنقوم بتوضيح تلك المكونات من خلال النقاط التالية.

قهُوة.

ماء الورد.

ترمس مبشور.

زيت جوز الهند.

طريقة تحضير وصفة القهُوة

تم تحضير هذه الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن للجميع القيام بها فِيْ المنزل، وسنشرح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

أحضر وعاءًا وضع القهُوة والترمس فِيْه واخلطهم جيدًا.

ثم نضيف ماء الورد ونقلب المكونات حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نضع زيت جوز الهند على المكونات السابقة ونقلب الخليط جيداً حتى تمتزج المكونات.

ضعي المزيج على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه وسنلاحظ مدى فعالية هذا الجلد

لتفتيح وإزالة التجاعيد.

وصفة الصمغ الذكوري

يعتبر مضغ العلكة من المواد الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد، وسنشرح كيفِيْة عمل هذه الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات

ذكر المطاط.

ماء.

ليمون.

مسمار.

طريقة التحضير