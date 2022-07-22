القوات البحرية السعودية تتسلّم قيادة قوة الواجب المختلطة من نظيرتها الباكستانية

تولت القوات البحرية الملكية السعودية قيادة فرقة العمل البحرية المشتركة (CTF-150) للمرة الثالثة من نظيرتها الباكستانية. وذلك في حفل خاص أقيم في مقر القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين.

حدث خلال الاحتفال. تولى الأدميرال عبد الله المطيري من القوات البحرية الملكية السعودية قيادة القوة (CTF-150) رسميًا من الأدميرال الباكستاني فقار محمد.

تم إنشاء قوة الخدمة البحرية المشتركة (CTF 150) في عام 2002. وهي واحدة من أربع قوات خدمة، وهي قوة الخدمة (CTF-151) وقوة الخدمة (CTF-152) ؛ بالإضافة إلى قوة الواجب (CTF-153) المعلن عنها في البيان الختامي لقمة جدة للأمن والتنمية، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق. .

تعمل هذه القوات الأربع تحت قيادة القوات البحرية المشتركة (CMF) في الأسطول الأمريكي الخامس في مملكة البحرين، وهي أكبر اتحاد بحري دولي في العالم.

وتتمثل مهام قوة الخدمة المشتركة (CTF-150) في تنفيذ عمليات الأمن البحري في مناطق واسعة من العمليات تقدر بحوالي (200) مليون متر مربع ؛ يشمل خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر ؛ وذلك من أجل مكافحة الإرهاب والأنشطة التي تدعمه مثل الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة والفحم. وللمساعدة في ضمان حرية الملاحة الدولية والتدفق الآمن والآمن للتجارة الدولية في تلك المناطق التي تعد محور ومركز التجارة العالمي والشريان الرئيسي للاقتصاد العالمي.

وكانت قيادة القوات البحرية الملكية السعودية قد تسلمت هذه المهام لأول مرة من البحرية الملكية البريطانية في 30 يوليو 2022، ونفذت خلال تلك الفترة سلسلة من العمليات، فيما استقبلتها للمرة الثانية من نظيرتها الفرنسية في. أغسطس 2022.

تتألف القوات البحرية المشتركة من 34 دولة ومقرها في البحرين مع القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي.