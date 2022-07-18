القوات الخاصة للامن البيئي رواتب 1443 وأماكن التعيين

يستفسر جميع الراغبين فِيْ الالتحاق بالأمن البيئي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن كل ما يتعلق بهذه الأعمال من حيث رَابِطْ التطبيق وشُروطْ القبول فِيْها وكذلك المستندات وطبيعة العمل وغيرها. تفاصيل. التفاصيل يرجى متابعتنا.

رواتب قوى الأمن البيئي الخاصة 1443

تختلف رواتب قوات الأمن البيئي الخاصة حسب الرتبة، وسيتم توضيح ذلك فِيْ الجداول التالية

مقياس رواتب السلامة البيئية

يمكنك أيضًا التعرف على سلم راتبه وهُو كالتالي

شُروطْ القبول فِيْ وَظْائِفْ القوات الخاصة لأمن البيئة

وضعت وزارة الداخلية السَعُودِيْة شُروطْ القبول وهِيْ

يجب أن تكون مواطنًا سعوديًا لا يقل عمرك عن 18 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.

أن يكون خالياً من أية قضايا جنائية وأن يكون حسن السيرة والسلوك.

إذا كنت متزوجة، يجب أن تكون زوجتك سعودية.

لا ينتمي إلى أي منصب عام آخر.

يجب أن يكون طولك متناسبًا مع وزنك وفقًا للمعايير الطبية.

يجب عليك اجتياز المقابلات الشخصية واجتياز جميع الاختبارات أيضًا.

حاصل على الدرجة العلمية المطلوبة.

ونقلت السلامة البيئية

هناك عدد من الأماكن للتعيين، وهِيْ

الحدائق والغابات البرية.

المدن، وكذلك الحدائق والتجمعات الحضرية.

الحجوزات والتكاليف.

ما هِيْ مدة دورة السلامة البيئية 1444

كل الراغبين فِيْ الالتحاق بقوى الأمن البيئي الخاصة يتساءلون عن المدة التي تستغرقها الدورة الأمنية، حيث تتراوح من 6 إلى 9 أشهر، ولكن فِيْ بعض الحالات يمكن أن تصل مدة الدورة إلى عام، فهم يريدون معرفة كل التفاصيل المتعلقة مع القوات. رقم 911 لمنطقتي مكة والرياض. اتصل على 996 أو 999 لجميع مناطق المملكة، أو تواصل مع الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن البيئة.

رَابِطْ التقدم لوَظْائِفْ القوات الخاصة للأمن البيئي

من أجل التقدم لوَظْائِفْ القوات الخاصة للأمن البيئي لجميع الراغبين يمكنك الذهاب مباشرة إلى رَابِطْ منصة أبشر وإدخال جميع البيانات المطلوبة فِيْ الحقول الخالية بدقة تامة.