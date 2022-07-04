القوات المسلحة تتدخل لإنقاذ حمدي الوزير.. وابنة الفنان تعلق

كشفت مي، ابنة الفنان المصري حمدي الوزير، عَنّْ تفاصيل تدخل الجيش المصري لتزويد والدها بدعامات قلب وإجراء عملية جراحية له مساء الاثنين.

وقالت مي حمدي الوزير فِيْ تصريح لـ “العرب اليوم” إن والدها سيخضع لعملية جراحية فِيْ المستشفى الذي يتواجد فِيْه. كَمْا شكر الدكتور خالد منتصر الذي دعا الفنان حمدي الوزير لتقديم هذه الدعامات. وفِيْ الواقع قدمت السلطات المختصة ما هُو ضروري.

وواصلت ابنة الفنان حمدي الوزير حديثها، قائلة إنها شكرت كل من ساهم فِيْ قبول والدها لعملية جراحية عاجلة، وتوفِيْر الدعامات، ودعوة الجمهُور له بالشفاء العاجل.

وقالت مي الوزير فِيْ وقت سابق فِيْ تصريح لـ “العرب اليوم” إن حالة والدها الصحية سيئة وأنه محتجز حاليا فِيْ أحد المستشفِيْات ولا تتوفر دعامات للشريان الأورطي ويتم توفِيْرها من خارج مصر.

وأكد أن الأطباء قرروا وجوب تشغيل الفنان فِيْ أسرع وقت ممكن، رغم أنه يمثل خطرا كبيرا على حياته، لكن ليس هناك وقت للانتظار.

وتابعت مي حمدي الوزير، أن أي نفس يخرج من والده أو “السعال” يمثل خطرا كبيرا عليه، وطلبت من جمهُورها الدعاء حتى يجتاز هذا الاختبار بشكل جيد.

كَمْا ناشد الطبيب المصري، خالد منتصر، فِيْ وقت سابق، التدخل السريع لإنقاذ الفنان حمدي الوزير، وكتب عبر حسابه على “فِيْسبوك” “الفنانة الجميلة من بورسعيد حمدي الوزير تعاني من تمدد الأوعية الدموية فِيْ الشريان الأورطي”. والحالة حرجة ويحتاج إلَّى دعامات لوقف هذا التوسع ومنع التمزق، واصل حمدي الوزير مسيرته المسرحية فِيْ بورسعيد والقاهرة، رحلة غنية للغاية لم تسلط الضوء مثل الدراما والسينما ”.

وتابع منتصر “حمدي يحتاج إلَّى كل الدعم منا جميعاً، نداء إلَّى وزارة الثقافة ونقابة ممثلي الشاشة وجراحي الأوعية الدموية للأصدقاء الأعزاء، نداء للجميع، مع مرور الوقت والوضع حرج للغاية. ” التكلفة مرتفعة للغاية والدعامات غير متوفرة بانتظار الرد “.

كَمْا طلبت ابنة الفنان حمدي الوزير الدعاء لخروج والدها من هذه المحنة بشكل جيد، وكتبت على حسابها على موقع “فِيْسبوك”، قائلة إنها بحاجة إلَّى جراحة عاجلة فِيْ المستشفى.