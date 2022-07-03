القوات المسلحة تخدم ضيوف الرحمن بالوحدات والآليات والطائرات

بحث قائد منطقة الطائف قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج اللواء محمد بن مشبب القحطاني مع قادة الوحدات المشاركة في مهمة الحج الاستعداد الكامل لتنفيذ المهمة. . ويأتي هذا العام استمراراً لجهود وخطط كافة الجهات والهيئات الحكومية للإشراف على سلامة الحجاج وتوفير كافة التسهيلات لخدمة الحجاج حتى يتمكنوا من أداء مناسكهم بسلام وهدوء.

الوحدات والآليات والطائرات

حشدت القوات المسلحة كل طاقاتها وإمكانياتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، معتمدة على مشاركة جميع أفرعها بسلسلة من الوحدات والآليات والمروحيات للقيام بالمهام الموكلة إليها فرق طبية وصحية ومستشفيات ثابتة وميدانية وحالات الطوارئ. تشارك وزارة الدفاع، ممثلة بالقوات البرية الملكية السعودية، في حج هذا العام من خلال ضمان قوة تدخل سريع وقوة دعم في عمليات التنظيف الميداني وكشف وإزالة المواد الخطرة في المنافذ البرية والأماكن المقدسة المزودة بأجهزة. آليات ومعدات حديثة ومتطورة لتقديم الدعم والدعم لقوى وهيئات الأمن العام لضمان سلامة الحجاج وحمايتهم.

القوات الجوية

يتم دعم القوات الجوية الملكية السعودية من قبل عدد من شركات الأمن والسلامة في المطارات، وتزويد الموانئ الجوية بفنيين لكشف المواد الخطرة وتوفير الطائرات اللازمة في مفرزة القوات الجوية بالمشاعر المقدسة لتنفيذ الخطة الأمنية وتحسبًا لأي أنهت القوات البحرية الملكية السعودية استعداداتها لتغطية الموانئ البحرية في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز ولديهم فرق فنية متخصصة في فحص الطرود والدعم الجمركي والتعرف على المواد المتفجرة، بالإضافة إلى تجهيز كامل التجهيزات. فريق من الغواصين للمساهمة في عمليات الإنقاذ ودعم قوات الدفاع المدني، حيث قام بإعداد الخطوات العملية لبرنامجه التوجيهي والديني للتوعية الإسلامية للحجاج في معسكرات وزارة الدفاع المضيفة الأكاديمي. وخطباء رفيعو المستوى، بالإضافة إلى توزيع رسائل وإصدارات وبروشورات مع إيضاح لأفكار وطقوس الحجاج، هذا العام يكمل دور باقي قطاعات الدولة، بحيث يكون موسم الحج ناجحاً على الإطلاق. مؤكدًا أن التوجيهات الممتازة للقيادة الرشيدة -حفظهم الله- نصت على توفير كافة التسهيلات لرعاية الحجاج حتى يتمكنوا من أداء مناسكهم بهدوء وطمأنينة.

دعم الأمان

وأشار إلى أن الوزارة تعتزم من خلال مشاركتها في موسم حج هذا العام، تقديم الدعم الأمني ​​لوزارة الداخلية في تنفيذ الخطة العامة للحفاظ على النظام، وتعزيز الإجراءات الأمنية المعتادة لمنع أي حادث يهدد الحياة. أمن الحج، وكذلك دعم أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ، وتقديم الدعم الإرشادي الطبي والديني، وكذلك إدارة معسكرات وزارة الدفاع لاستيعاب الحجاج من موظفي الوزارة وحجاج دول التحالف والبعثات العسكرية في المملكة، والاستعداد. الضروريات اللازمة لهم في فترة الحج. ستساهم الخدمة التابعة لوزارة الدفاع في المشاعر المقدسة والمرافق الصحية التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية، من خلال الأجهزة المتوفرة والتقنيات الحديثة، في تقديم أفضل الخدمات للحجاج، وتكريمها بخدمة الحجاج. المساجد والمشاعر المقدسة في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به والعناية الكريمة من قبل القادة الحكماء، وحث الجميع على بذل كل جهد ممكن، والجهود اللازمة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج، بما يحقق تطلعات الحكام. -حفظهم الله- سائلين الله تعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان والازدهار والاستقرار في هذا الوطن.