القوة الجوية العراقي يطلب التعاقد مع مسعود أوزيل

دخل نادي القوات الجوية العراقية في مفاوضات مع النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب الفريق الأول لنادي فناربخشه التركي.

أكدت صحيفة كوردستان الرياضية، أن القوات الجوية العراقية تقدمت بعرض رسمي للتعاقد مع مسعود أوزيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الجوية العراقية طلبت عقدا مع مسعود أوزيل البالغ من العمر 33 عاما مقابل 1.5 مليون دولار.

انضم مسعود أوزيل إلى نادي فنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية 2022، بعد رحيله من أرسنال.

لعب مسعود أوزيل 36 مباراة مع الفريق الأول لنادي فنربخشة التركي، وسجل 8 أهداف وصنع 3 أخرى.