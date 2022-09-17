القوة الزرقاء تكشف سبب تأجيل “نشيد” الهلال

رفض جماهِيْر الهلال المعروف بـ “القوة الزرقاء” غناء النشيد الرسمي الذي أعلن عَنّْه فِيْ وقت سابق، قبل بدء كل مباراة فِيْ موسم 2023 سواء فِيْ دوري “روشان” السعودي أو فِيْ الكفاءات الأخرى بالدوري. المستوى المحلي. والقارية.

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بدأ فريق الهلال الأول لكرة القدم موسم 2023، ثم بعد فوزه بلقب كأس سوبر لوسيل أمام الزمالك المصري، بـ 4 انتصارات فِيْ الأيام الأربعة الأولى لعبوا فِيْ مسابقة الدوري السعودي “روشن”، بالإضافة إلَّى أنه لم يحصل على. الشباك من الحارس عبدالله المعيوف أي هدف محلي.

القوة الزرقاء تكشف سبب تأجيل “ترنيمة” الهلال

وأشار محمد عفِيْفِيْ، من فريق بلو فورس، إلَّى سبب تأجيل عزف النشيد الرسمي لنادي الهلال لمباراة التعاون التي ستقام يوم 2 أكتوبر الجاري، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وأوضح أنه فِيْ الواقع، كانت جماهِيْر الهلال تغني النشيد الرسمي فِيْ مباراة الوحدة، والتي فاز فِيْها زملاء المدرب الأرجنتيني رامون دياز بثلاثة أهداف دون إجابة، لكن القوة الزرقاء فضلت تأجيلها للاجتماع التعاوني. . .

وأكد أنه قرر التأجيل، من أجل تسويق النشيد مع المركز الإعلامي لنادي الهلال، وأوضح أنه يأمل أن يكون عدد الجماهِيْر أكبر.

الجدير بالذكر أن ظاهرة أناشيد الأندية حول العالم منتشرة إلَّى حد ما، حيث اشتهر نادي ليفربول الإنجليزي أكثر من غيره بنشيد “لن تمشي وحدك”.