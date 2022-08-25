القيصومة  يجدد “أيام الغضب” ضد النفِيْعي فِيْ الأهلي

ويبدو أن الأمور لم تستقر بعد فِيْ النادي الأهلي الذي وعد مدرائه بتحسن الأوضاع وإمكانية عودة سريعة إلَّى دوري المحترفِيْن السعودي .. الجولة الأولى من منافسات الدور “الأصفر” للقمة نوادي الشق. جاء ذلك ليزيد من آلام وإرهاق جماهِيْر الرقعي حيث تعادل الفريق القديم مع نادي القيصومة.

اندلعت ثورة جماهِيْر الأهلي بعد تعادل فِيْ اليوم الأول من الدوري “الأصفر”، لأنهم رأوا اللاعبين يلعبون دون وهم أو تشجيع، وهِيْ الأزمة التي عانى منها الفريق الموسم الماضي، يومًا بعد يوم عمل. .

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وشنت جماهِيْر الأهلي هجومًا شرسًا على مجلس إدارة النادي بقيادة ماجد النفِيْعي، بعد تعادله مع القيصومة بهدف واحد لكل منهما، فِيْ اليوم الأول من مسابقة الدوري الأصفر.

وشهدت مدرجات ملعب الجوهرة المشعة حالة من الغضب الجماهِيْري الكبير، حيث طالبت الجماهِيْر رئيس النادي، ماجد النفِيْعي، بالاستقالة من منصبه، فِيْما هتف المشجعون “ارحل يا نافع، ارحل يا نافع”. إلَّى جانب تعليقات ساخرة أخرى حول أداء اللاعبين.

افتتح الأهلي مشواره فِيْ الدوري “الأصفر” هذا الموسم بتعادل مخيب، حيث تقدم عبد الله المقرن فِيْ الدقيقة 26، قبل أن يحصل على هدف التعادل فِيْ الدقيقة الأولى من الوقت المحسوب بدلاً من الوقت الضائع.

وهذه هِيْ المرة الأولى التي ينزل فِيْها النادي الأهلي إلَّى الدرجة الأولى السعودية، حيث تسبب ذلك فِيْ رحيل نجوم الفريق عمر السومة وعبد الرحمن غريب، وسيتلقى الأهلي دعوة من الأخدود فِيْ. الجولة الثانية من الدوري “الأصفر”.