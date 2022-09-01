القيمة السوقية للبورصات العربية تصل إلَّى 4.49 تريليون دولار

قال صندوق النقد العربي إن القيمة السوقية للبورصات العربية بلغت 4 تريليونات و 495 مليارا و 673 مليون دولار فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وأوضح الصندوق، فِيْ النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي تراقب 13 بورصة عربية، أن القيمة السوقية لسوق دبي المالي ارتفعت خلال الأسبوع الماضي من 155.08 مليار دولار إلَّى 156.36 مليار دولار، بزيادة تعادل أكثر من 1.27 مليار دولار.

وذكرت النشرة أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت 574.3 مليار دولار نهاية الأسبوع الماضي، لتحتل المرتبة الثانية بين أكبر البورصات العربية من حيث القيمة السوقية، فِيْما احتلت السوق المالية السعودية المرتبة الأولى بقيمة سوقية 3.17 دولار. تريليون.

وبلغت القيمة السوقية لبورصة قطر 210.07 مليار دولار، وبلغت القيمة السوقية لبورصة الكويت 151.17 مليار دولار، وسوق مسقط للأوراق المالية 60.2 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء 59.7 مليار دولار، والبورصة المصرية 36.1 مليار دولار. وسوق البحرين للأوراق المالية 30.3 مليار دولار.

وبحسب النشرة، بلغت القيمة السوقية لبورصة عمان 26.75 مليار دولار، وبورصة بيروت 13.79 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.9 مليار دولار، وبورصة دمشق 1.54 مليار دولار.