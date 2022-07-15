الكاتب السياسي باطرفي المملكة بوابة الولايات المتحدة للعودة للمنطقة

أبرز الكاتب السياسي خالد باطرفي، أهمية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة والمنطقة، خاصة للمصالح الأمريكية، ورغبته في تعزيز علاقاته مع دول المنطقة، وخاصة المملكة.

فيديو | الكاتب السياسي خالد باطرفي عودة أمريكا بعد قرار الانسحاب من الشرق الأوسط يجب أن تأتي من بوابة المملكة #الإخبارية pic.twitter.com/MzDwCzY7AK

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 15 يوليو 2022

وقال باطرفي إن العودة الأمريكية بعد قرار الانسحاب من الشرق الأوسط يجب أن تأتي من أعتاب المملكة.

جدة تستعد لاستقبال بايدن

يشار إلى أن محافظة جدة استعدت مبكرا لزيارة ضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة.