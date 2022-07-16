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الكاظمي العراق يدعم إبعاد الأسلحة النووية عن المنطقة

كتب newsaفي آخر تحديث

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن قمة جدة للأمن والتنمية تأتي في وقت تشهد المنطقة تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن العراق يدعم مسار المفاوضات لإبعاد الأسلحة النووية عن الشرق الأوسط.

محاربة الإرهاب

وأضاف الكاظمي، في كلمة ألقاها خلال قمة جدة للأمن والتنمية، أن العراق كان له دور في التعاون مع أشقائه في محاربة الإرهاب والانتصار على داعش، حيث عانى العراق منذ سنوات وما زال يواجه تحديات خطيرة. التي تتطلب تعاونا فعالا.

وأشار إلى ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تضررت بشدة من تغير المناخ والجفاف.