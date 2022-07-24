الكاكولا لفرد الشعر الخشن والمجعد اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر خلال ساعتين

الكوكا كولا لفرد الشعر الخشن والمجعد، ومن المعروف أن المشروبات الغازية لا تستخدم فقط للشرب، ولكنها تستخدم للعديد من الأغراض المفِيْدة، سواء كان ذلك فِيْ تنظيف المراحيض والأوعية المحترقة، أو لفرد الشعر المجعد والمجعد. هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها فرد شعرك باستخدام Coca-Cola. من خلال مزجها مع بعض المكونات الأخرى والعناصر الطبيعية، لا تضطر النساء والفتيات إلى استخدام الكريمات الفردية الضارة، والتي أثبتت تأثيرها على تلف الشعر وتلفه وفقدانه.

كيفِيْة استخدام Coca-Cola لفرد الشعر الكثيف

المكونات

كوب كوكاكولا.

ملعقة كبيرة من مسحوق النشاء.

ملعقتان زيت زيتون.

علبة زبادي

طريقة تحضير وصفة كوكاكولا لفرد الشعر

صب كوب بيبسي فِيْ قدر على الموقد.

أضف كَمْية النشا إلى Coca-Cola وقلّب جيدًا حتى تتأكد من ذوبانها تمامًا.

يترك خليط الكاكاو والنشا على النار حتى يصل إلى درجة الغليان ويصبح قوامه سميكًا.

ارفعي المزيج عن النار واتركيه حتى يبرد تمامًا.

أضيفِيْ الزبادي وزيت الزيتون إلى الخليط الناتج فِيْ وعاء بحجم مناسب مع التقليب المستمر حتى تحصلي على قناع متجانس.

بعد غسل شعرك بالماء والشامبو المناسب لنوع شعرك، قسّمي شعرك إلى 4 أجزاء متساوية.

ابدئي بوضع قناع Coca-Cola على جميع أجزاء شعرك من الجذور حتى الأطراف، ثم قومي بتغطية شعرك بقبعة الاستحمام.

انتظري 60 دقيقة، ثم دلكي فروة رأسك بحركات دائرية لطيفة، ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو.

تأكد من تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوعين للحصول على أفضل نتيجة ممكنة.

فوائد Coca-Cola لفرد الشعر

الفوائد التي تتراكَمْ للشعر عند وضع مشروب الكوكاكولا على الشعر هِيْ كالتالي