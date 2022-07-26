الكاميرون أولى وجهات ماكرون.. طاقة زراعية هائلة وموطن المعادن النادرة

فِيْ تقارير مجموعة البنك الدولي، تظهر الأهمية الاقتصادية للكاميرون فِيْ قطاعات الزراعة والطاقة والمعادن، فِيْ أرض عذراء لم يتم استغلالها.

من خلال أحدث تقارير البنك الدولي حول الكاميرون، يمكن للمرء أن يفهم أسباب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلَّى قارة إفريقيا، والتي سيزور خلالها دول الكاميرون وغينيا بيساو وبنين.

ستكون الكاميرون، القوة الاقتصادية الأولى فِيْ وسط إفريقيا، المحطة الأولى فِيْ هذه الرحلة ؛ وسيلتقي ماكرون مع بول بيا، الرئيس البالغ من العمر 89 عامًا، والذي قضى 40 عامًا على رأس البلاد.

وصل الرئيس إيمانويل ماكرون، الإثنين، إلَّى الكاميرون فِيْ مستهل جولة تشمل ثلاث دول فِيْ غرب إفريقيا، فِيْ إطار مساعيه لإحياء علاقة فرنسا بالقارة فِيْ حقبة ما بعد الاستعمار.

وتأتي زيارة ماكرون فِيْ وقت تراجع فِيْه نفوذ فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة فِيْ إفريقيا، مقارنة بالصين والهند وألمانيا، لا سيما فِيْ القطاعين الاقتصادي والتجاري.

ويرافق ماكرون فِيْ جولته وزيرة الخارجية كاثرين كولونا ووزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو والوزير المفوض للتجارة الخارجية أوليفِيْيه بيشيه ووزيرة الدولة للتنمية كريسولا زاكاروبولو.

وكان قصر الإليزيه واضحا فِيْ بيان سبقت زيارة ماكرون، حيث أشار إلَّى أن أزمة الإنتاج الغذائي والزراعي من أبرز الملفات التي سيناقشها الرئيس الفرنسي لأفريقيا والكاميرون على وجه الخصوص.

بينما كانت إفريقيا تعاني من التهميش من قبل الدول الصناعية المتقدمة، عادت اليوم إلَّى صدارة اهتمامات الجانب الشمالي من الكرة الأرضية، بحثًا عَنّْ سد الفجوات التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية.

أكبر اقتصاد

الكاميرون بلد يقع بين وسط وغرب إفريقيا. يتم تحديد البلد أحيانًا على أنه غرب إفريقيا وأحيانًا باسم إفريقيا الوسطى، ويرجع ذلك أساسًا إلَّى موقعه الاستراتيجي بين المنطقتين.

الكاميرون دولة فرنكوفونية باستثناء المنطقتين الجنوبيتين المتاخمتين لنيجيريا، وهما دولتان تتحدثان الإنجليزية ؛ وهِيْ عضو فِيْ الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC)، أكبر اقتصاد فِيْ وسط إفريقيا.

إنها دولة ذات دخل متوسط ​​منخفض ويبلغ عدد سكانها أكثر من 25 مليون نسمة اعتبارًا من عام 2022، وتقع على طول المحيط الأطلسي، وتشترك فِيْ حدودها مع جمهُورية إفريقيا الوسطى وتشاد وغينيا الاستوائية والجابون ونيجيريا.

تمتلك الكاميرون موارد طبيعية غنية، بما فِيْ ذلك النفط والغاز وخامات المعادن والأخشاب عالية القيمة والمنتجات الزراعية، مثل البن والقطن والكاكاو والذرة والكسافا، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 46 مليار دولار.

على الرغم من الموارد الطبيعية الهائلة فِيْ الكاميرون، فقد زاد عدد الفقراء خلال السنوات الماضية، بنسبة 12٪ ليصل إلَّى 8.1 مليون بين عامي 2007 و 2022، ويتركز الفقر فِيْ المناطق الشمالية من البلاد، حيث 56٪ من الفقراء. يعيش.

فِيْ عام 2022، تسبب جائحة COVID-19 فِيْ تدهُور كبير فِيْ النشاط الاقتصادي فِيْ الكاميرون ؛ أدت الخسائر فِيْ دخول الأسر والشركات المرتبطة بتدابير التباعد الاجتماعي وعدم اليقين المحيط بمسار الوباء إلَّى انخفاض حاد فِيْ الاستهلاك.

كَمْا تضررت الاستثمارات العامة والخاصة وتعطلت الخدمات العامة، مثل المدارس والخدمات الصحية غير المتعلقة بفِيْروس كورونا، بشدة.

وبالمثل، انخفض استخدام خدمات تنظيم الأسرة والرعاية السابقة للولادة بنسبة 37٪ و 18٪ على التوالي، وفقًا لبيانات البنك الدولي ؛ وتشير التقديرات إلَّى أن الأزمة أدت إلَّى ارتفاع معدل الفقر المدقع من 24.5٪ عام 2022 إلَّى 25.3٪ عام 2022.

تحتل الكاميرون المرتبة 144 من بين 180 دولة فِيْ مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الصادر عَنّْ منظمة الشفافِيْة الدولية، وتعاني الكاميرون من ضعف الحوكَمْة، مما يعيق تنميتها وقدرتها على جذب المستثمرين.

أرض الموارد الطبيعية

معظم أراضي الكاميرون مناسبة للزراعة والأشجار، وتشير التقديرات إلَّى أن حوالي 70٪ من المزارع والزراعة فِيْ البلاد شكلت 19.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي فِيْ عام 2022.

يتم تنفِيْذ الأنشطة الزراعية على نطاق الكفاف باستخدام أدوات بسيطة ؛ البلاد لديها زراعة تجارية لمحاصيل مثل المطاط والشاي والموز وزيت النخيل والكاكاو.

الجزء الجنوبي من البلاد عبارة عَنّْ هضبة إلَّى حد كبير. تشمل المحاصيل الشائعة فِيْ هذا الجزء من البلاد السكر والبن والتبغ. فِيْ المرتفعات الغربية من الكاميرون، تعتبر القهُوة أكثر المحاصيل النقدية شيوعًا.

بينما تفضل الظروف الطبيعية فِيْ الجزء الجنوبي من البلاد محاصيل مثل الأرز والفول السوداني والقطن. الكاميرون من بين أكبر منتجي الكاكاو فِيْ العالم.

** النفط والغاز

بدأ إنتاج النفط البحري الأول للكاميرون فِيْ عام 1977، وتراجع الإنتاج السنوي للبلاد بشكل مطرد منذ عام 1985 ؛ ومن المتوقع أيضًا أن يستمر الانخفاض فِيْ إنتاج النفط فِيْ المستقبل مع تناقص احتياطيات النفط.

فِيْ عام 2001، كان إنتاج البلاد من النفط 76600 برميل يوميًا، مقارنة بعام 1999 عَنّْدما بلغ الإنتاج اليومي 100000 برميل يوميًا، ثم ارتفع إنتاجها فِيْ بضع سنوات بعد ذلك لتتجاوز 900 ألف برميل يوميًا.

فِيْ قطاع المعادن، لم يكن لدى الكاميرون أي تعدين صناعي فِيْ البلاد اعتبارًا من عام 2008، وتشمل بعض المعادن فِيْ البلاد النيفلين وخام الحديد والسينيت والروتيل والنيكل والجرانيت والذهب والكوبالت والبوكسيت، من بين أمور أخرى.

دفعت الأسعار المتزايدة للمعادن والمعادن العديد من الشركات إلَّى التنقيب عَنّْ المعادن فِيْ البلاد وخاصة فِيْ الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد.