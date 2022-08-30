الكبار فِيْ مهمة مواصلة الانتصارات بالجولة الثانية لدوري “روشن”

ورفع “الكبار” من الدوري السعودي شعار “تواصلوا الانتصارات بحثا عَنّْ قمة” قبل انطلاق الجولة الثانية من دوري “روشن”، بعد أن شهدت الجولة الأولى تفوقا واضحا للأندية الكبرى فِيْ الدوري. محترف سعودي. الدوري.

استطاع الهلال والاتحاد الفوز خارج الديار بثنائية زرقاء وثلاثية نظيفة لكل من الخليج والعدل على التوالي، وسار الشباب على نفس المسار ضد الباطن لكن فِيْ يومنا هذا. أرضهم الخاصة، فِيْما سجل النصر الهدف الذي طال انتظاره وأضاف الثلاث نقاط الأولى فِيْ طريقه لاستعادة لقب الدوري. فاز المحترفون السعوديون على الوحدة بهدف نظيف على استاد النصر.

وبذلك ستحصل الأندية الأربعة الكبرى “الهلال والنصر والاتحاد والشباب” على أول 3 نقاط من الموسم الجديد، وهُو أمر مثير للغاية وقريب من حيث المنافسة.

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وتتوقع الفرق الأربع الكبرى اشتباكات قوية فِيْ الدور الثاني، حيث سيلعب الهلال مع الفِيْحاء يوم 31 أغسطس على استاد الأمير فِيْصل بن فهد، بينما سيلعب الشباب مع أبها مع الشباب فِيْ الأول من سبتمبر على استاد المدينة بملابس الأمير سلطان بن عبد العزيز. وسيواجه التعاون النصر يوم 3 سبتمبر على استاد المدينة المنورة. سيخوض الأمير عبد الله بن عبد العزيز الرياضي والاتحاد اختبارا صعبا أمام الاتفاق يوم 3 سبتمبر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وشهدت الجولة الأولى من دوري روشان السعودي، تسجيل 18 هدفا، برصيد 3 أهداف تكررت فِيْ 4 مباريات، والفوز بهدف واحد فِيْ مباراتين، ونفس الشيء بهدفِيْن. وشارك اللاعبون السعوديون فِيْ تسجيل 8 أهداف فِيْما حرص المحترفون الأجانب على تسجيل بقية أهداف اليوم.

حمل ثلاثي اتحاد جدة فِيْ المحكَمْة توقيع لاعبيه المحليين، أحمد شراحيلي وهارون كَمْارا وحمدان الشمراني، وسجل الكويبي الاتفاق هدفه الوحيد فِيْ الخسارة أمام الطائي (1-2)، إذ وكذلك محمد سالم صاحب هدف الرائد الوحيد فِيْ الهزيمة أمام أبها (1-2).

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