الكترونيا رابط النتيجة .. موعد وخطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 نظامى 3 و5 سنوات دور أول

تعلن نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الثاني 2022 بعد بضع ساعات ، حيث يتم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ، وبناءً عليه يتم اعتماد نتائج الدبلومات الفنية وإعلان أسماء المتفوقين ، و بعد ذلك يتم استخراج نتيجة الدبلومات الفنية إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يتم استخراج النتيجة برقم مقعد الطالب والرقم الوطني.

نتيجة الدبلوم الفني 2022

بدأ طلاب الدبلوم الفني نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات لامتحانات الصف الثالث الثانوي يوم السبت 28 مايو حتى الخميس 9 يونيو. لم تكتمل أعمال التصحيح بعد.

ومن المنتظر أن تكون نتيجة الشهادات الفنية جاهزة للتحميل على موقع وزارة التربية والتعليم مطلع يوليو المقبل ، بحسب ما أعلنه المسؤولون في الوزارة. الوقت ، وأن تمر الورشة الواحدة بأكثر من معلم في مراحل مختلفة من التصحيح ، وأن الوزارة اعتمدت هذا النظام ليحصل كل طالب على الدرجات التي يستحقها ، بعيدًا عن الزيادة أو النقصان ،

التعليم الفني في مصر

يوجد نظامان للتعليم الفني ، الأول والنظام القديم ، نظام التعليم الفني لمدة ثلاث سنوات ، ومن يلتحق بهذا النظام يختار أحد التخصصات التالية ، النقل ، الرفع ، التكييف والتبريد ، الآلات الزراعية ، السيارات ، الجرارات والسباكة واللحام والتشكيل.

هناك أيضًا تنوع آخر في تخصصات النظام ذات الخمس سنوات مثل التحكم وتكنولوجيا الصيد وتركيب وصيانة الطاقة الشمسية والإلكترونيات الصناعية.

بمجرد انتهاء الاختبارات ، تبدأ عمليات التصحيح على الفور ، ويمكن إكمال التصحيح في غضون 10 أيام. بعد ذلك يتم إعداد قوائم النتائج في بيانات كل محافظة على حدة ، ليتم اعتمادها من قبل كل محافظة ، ثم رفعها على المواقع الرسمية للمحافظة والموقع الإلكتروني. وزارة التربية والتعليميتبع ذلك إرسال نتيجة كل مدرسة منفصلة في جميع القرى والمدن.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم المقعد

تستفسر عن نتيجة الدبلومات الفنية للطلاب على مستوى المحافظات التجارية والزراعية والفندقية والفنية باتباع الخطوات التالية: