الكرتونة بـ 65 جنيها.. مصر تسيطر على جنون البيض بهذا القرار

اتفقت وزارة التموين فِيْ مصر مع منتجي الدواجن على تحديد أسعار كرتونة البيض المقرر طرحها فِيْ المجمعات الاستهلاكية بـ 65 جنيها للكرتون.

وقررت وزارة التموين تحديد سعر كرتونة البيض بـ 65 جنيهاً بمجمعاتها الاستهلاكية كَمْنافذ لبيع وتوريد البضائع للمواطنين، ضمن أدواتها للسيطرة على السوق، بسعر يقارب 15 جنيهاً. أقل من الأسعار المتداولة حاليًا فِيْ الأسواق، اعتبارًا من يوم غد الجمعة.

قال المهندس محمود العَنّْاني رئيس اتحاد منتجي الدواجن إنه تم الاتفاق على تحديد سعر محدد لكرتون البيض فِيْ المجمعات الاستهلاكية بواقع 65 جنيها للكرتون بالتنسيق مع وزارة التموين.

يبلغ عدد منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين حوالي 1300 مجمّع على مستوى الجمهُورية تستخدمها الحكومة لضخ السلع الأساسية وتوفِيْرها بأسعار مناسبة. كَمْا يتم الاعتماد عليها للتحكَمْ فِيْ آليات العرض والطلب فِيْ الأسواق.

اعتبارًا من يوم غد، يبلغ سعر كرتون البيض 65 جنيهاً فِيْ المجمعات الاستهلاكية فِيْ مصر

كشف رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن تحديد السعر بـ 65 جنيها لكرتون البيض بالمجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين جاء بعد دراسة لوقف استغلال بعض الناس للمواطنين، وضبط الارتفاع الجنوني للبيض، مؤكدا ان عرض البيض وتوفره فِيْ المجمعات الاستهلاكية سيكون اعتبارا من يوم غد الجمعة.

أسعار البيض المجنونة

قفزت أسعار البيض فِيْ السوق المصري إلَّى 80 جنيها للكرتون، فِيْما وصفه البعض بارتفاع غير مبرر ومجنون، فِيْ ظل توافر عَنّْاصر الإنتاج وتوافر العلف بأسعار مناسبة رغم ارتفاعها العالمي.

كشف رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن أسعار التوريدات التي تم الاتفاق عليها لصالح وزارتي الزراعة والتموين المصرية ستكون 62 جنيها للكرتون تمهِيْدا لبيعها للمستهلك بسعر 65 جنيها للكرتون.

تراوحت أسعار كرتونة البيض فِيْ السوق المصري بين 75 و 80 جنيهاً لكرتون البيض فِيْ بعض المناطق، الأمر الذي أثار حفِيْظة الكثير من المستهلكين، معتبرين البيض من الوجبات الرئيسية.