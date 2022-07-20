الكرتونة بـ80 جنيها.. ما سر جنون أسعار البيض فِيْ مصر

قفزت أسعار كرتونة بيض بالأسواق المصرية إلَّى مستوى 80 جنيها فِيْ بعض المناطق، لتكَمْل رحلة الارتفاعات الجنونية التي بدأت قبل أيام.

سعر كرتون البيض

وصل سعر كرتونة البيض فِيْ أغلب المناطق إلَّى نحو 80 جنيها بعد أن تراوح بين 60 و 70 جنيها خلال الفترة الماضية، واعتبر أعضاء شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية أن الزيادات غير مبررة.

مبررات منتجي الدواجن لرفع الأسعار

برر الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن الارتفاع الجنوني الحالي فِيْ أسعار البيض قائلا ارتفاع الطلب مع الإجازات والعطلات الصيفِيْة وزيادة أسعار العلف والحبوب بنسبة 120٪، تسبب فِيْ ارتفاع الأسعار.

وقال فِيْ تصريحات تليفزيونية، إن سعر طبق البيض فِيْ المزارع وصل إلَّى 63 جنيها، وهُو أعلى بنسبة 15٪ من سعره فِيْ المحلات، مؤكدا أن انخفاض الأسعار فِيْ الفترة الحالية غير وارد.

وأضاف أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن طلب من مجلس الوزراء توفِيْر 200 منفذ لتسويق البيض بما يساهم فِيْ خفض أسعار البيض بنحو 15 جنيها للكرتون.

أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالقاهرة أن الارتفاعات الحالية فِيْ أسعار كرتون البيض غير مبررة، مؤكدا أنها ستنخفض بعد اجتماع كبار منتجي الدواجن، مستعرضين الوضع الراهن، مؤكدا أنه لا مبرر لذلك، وتحديد السعر الذي يناسب المستهلك ويغطي التكاليف.

وطالب رئيس شعبة الدواجن بتدخل قوي من الجهات الرقابية وحل مع كبار المنتجين لوقف الارتفاع غير المبرر فِيْ أسعار كرتون البيض، قائلا إن التكلفة والكَمْيات التالفة وحدها لا تكفِيْ لتبرير الزيادات الحالية. .

وافق حازم المنوفِيْ عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية على الرأي السابق قائلاً “الارتفاعات الحالية غير مبررة وغير منطقية”، مؤكداً أن السوق لا يحتمل الزيادة الحالية فِيْ الأسعار خاصة فِيْ ظل الركود الحالي بشكل عام.

وأشار إلَّى أن سعر كرتونة البيض قبل أيام كان يصل إلَّى 75 جنيهاً، قفز بسرعة إلَّى 80 جنيهاً، داعياً المواطنين للشراء حسب الاستهلاك حتى لا يمثل إقبالاً متزايداً على البضائع ويكون مبرراً. لرفع الأسعار.

صرف لتحديد سعر البيض

وقال المنوفِيْ إنه يجب إنشاء بورصة لتحديد سعر البيض بشكل عادل وكتابة تاريخ انتهاء الصلاحية على البيضة، وتصدر الدولة قرارًا بتسجيل الصلاحية على صينية البيض لمنع أي ممارسات احتكارية من قبل منتجي البيض فِيْ مصر. خاصة مع جهُود الدولة لخفض أسعار العلف وتوفِيْر السلع.