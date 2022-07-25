الكرز التركي يغزو أسواق روسيا.. موسكو الأكثر استيرادا

بلغت عائدات تركيا من صادرات الكرز 129 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب بيان صادر عَنّْ اتحاد المصدرين الأتراك.

وبحسب البيان، بلغت صادرات الكرز 55 ألف طن خلال النصف الأول من العام الجاري.

مانيسا (الغربية) فِيْ طليعة الولايات التركية التي تصدر أكبر قدر من الكرز، والتي يبدأ موسم قطفها فِيْ شهر مايو من كل عام، بحسب المصدر نفسه.

واحتلت روسيا المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للكرز التركي بـ 54 مليون دولار، تلتها ألمانيا بـ 45 مليون دولار، والنرويج بـ 6 ملايين دولار.

الصادرات الزراعية

سجلت صادرات القطاع الزراعي التركي رقما قياسيا خلال النصف الأول من عام 2022، مسجلة 16 مليار دولار.

جاء ذلك بحسب البيانات الصادرة عَنّْ مجلس المصدرين فِيْ تركيا، فِيْ 11 تموز (يوليو) الماضي، حيث أظهرت البيانات أن “إجمالي الصادرات لجميع القطاعات فِيْ النصف الأول من العام الجاري بلغت 125 مليارا و 863 مليون دولار، منها 16 مليار صادرات. من القطاع الزراعي، وهُو أعلى رقم سجله القطاع فِيْ تاريخ البلاد.

استحوذ القطاع الزراعي على 13.1 فِيْ المائة من إجمالي صادرات تركيا خلال الفترة المذكورة من العام.

وكان العراق فِيْ طليعة الدول المستوردة للمحاصيل الزراعية التركية فِيْ نفس الفترة بنحو ملياري دولار، بحسب نفس البيانات.

وجاءت الولايات المتحدة فِيْ المرتبة الثانية بـ 181 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ 102 مليون دولار.

الصادرات التركية عام 2022

يشار إلَّى أن إجمالي صادرات تركيا بلغ 225.4 مليار دولار العام الماضي، محققة نموًا بنسبة 32.9٪، مقارنة بعام 2022.

وأضافت أن حجم التجارة الخارجية التركية “ارتفع من 87.6 مليار دولار عام 2002 إلَّى 496.7 مليار دولار عام 2022”.