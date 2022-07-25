الكرملين الضربات الروسية على أوديسا لن تعيق صادرات الحبوب

قال الكرملين الروسي، اليوم الاثنين، إن صادرات الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا يمكن أن تتم وفقًا للاتفاقية الموقعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف أن عمليات التصدير يمكن أن تتم رغم القصف الروسي لمنشآت الميناء.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن القصف “يستهدف البنية التحتية العسكرية فقط. ولا علاقة له إطلاقا بالمنشآت المستخدمة لتنفِيْذ اتفاقية تصدير الحبوب، وهذا هُو السبب فِيْ أنه لا يمكن ولا ينبغي أن يعيق بدء عملية التنزيل”.

قصف بعد التوقيع

قصف الجيش الروسي يوم السبت ميناء أوديسا الأوكراني الحيوي لتجارة الحبوب الأوكرانية، فِيْ اليوم التالي لتوقيع اتفاقية بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة للسماح بصادرات الحبوب من أوكرانيا من أجل الحد من مخاطر حدوث أزمة عالمية. أزمة الغذاء الناجمة عَنّْ الهجوم الروسي.

ويوم الجمعة الماضي، تم التوقيع على الاتفاقية فِيْ اسطنبول، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي وصل على وجه السرعة إلَّى اسطنبول مساء الخميس، وزيرا الدفاع التركي والروسي، والوزير الأوكراني المكلف شؤون البنية التحتية.

وتنص الاتفاقية على إنشاء ممرات آمنة للسماح بمرور السفن التجارية فِيْ البحر الأسود وتصدير 20 إلَّى 25 مليون طن من الحبوب.

تم تصدير 90 ٪ من القمح والذرة وعباد الشمس فِيْ أوكرانيا عَنّْ طريق البحر، بشكل رئيسي من خلال ميناء أوديسا على البحر الأسود، والذي تم من خلاله 60 ٪ من نشاط الميناء فِيْ البلاد.

الاتفاقية، التي تم التفاوض عليها منذ أبريل الماضي مع كييف وموسكو بدعم من جوتيريش، سوف تريح المجتمع الدولي، خاصة وأن الطرفِيْن المتحاربين وحدهما يمثلان 30٪ من تجارة القمح العالمية.

ترى أوكرانيا أنه يمكن استئناف صادراتها من ثلاثة موانئ أوديسا وبيفديني وتشورنومورسك. وتأمل أن تتمكن فِيْ المستقبل من زيادة عدد الشحنات.

سيتم إنشاء مركز للرصد والتنسيق فِيْ اسطنبول يضم ممثلين عَنّْ جميع الأطراف والأمم المتحدة.

60 مليون طن فِيْ عامين

أكد أوليج أوستينكو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، أن تصدير 60 مليون طن من الحبوب قد يستغرق حوالي عامين إذا لم تعمل الموانئ فِيْ بلاده.

وفقًا للمستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، يمكن أن تكسب أوكرانيا 10 مليارات دولار من خلال بيع 20 مليون طن من الحبوب من محصول العام الماضي.

يوجد فِيْ البلاد أيضًا 40 مليون طن من المحصول الجديد، مما يعَنّْي أن 60 مليون طن من الحبوب لا تزال محاصرة فِيْ أوكرانيا.

يقول المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني إنه إذا لم يتم إغلاق الموانئ الأوكرانية، يمكن لأوكرانيا نقل هذه الكَمْية المقدرة بـ 60 مليون طن من الحبوب فِيْ غضون 8 إلَّى 9 أشهر.

أوقفت الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر الشحنات الأوكرانية عَنّْ طريق البحر وتسببت فِيْ ارتفاع حاد فِيْ أسعار الحبوب.