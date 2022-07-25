الكرملين الضربات العسكرية لميناء أوديسا لا تؤثر على صادرات الحبوب

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يوم الاثنين إن الهجوم الصاروخي الروسي على ميناء أوديسا فِيْ جنوب أوكرانيا لن يؤثر على صادرات الحبوب، لكنه دعا الأمم المتحدة إلَّى العمل على رفع القيود المفروضة على الصادرات الروسية حتى تنجح صفقة الحبوب التاريخية.

وأوضح بيسكوف فِيْ مؤتمر أنه بعد ساعات فقط من توقيع كييف وموسكو اتفاقية تاريخية لاستئناف صادرات الحبوب المهمة من أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف أن “هذه الضربات تتعلق على وجه التحديد بالبنية التحتية العسكرية”.

وأضاف “أنها غير مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالبنية التحتية المستخدمة لتصدير الحبوب. هذا لا ينبغي ولن يؤثر على بدء الشحنات”.

أثارت الضربة التي وجهت إلَّى أوديسا تساؤلات حول ما إذا كان الاتفاق سيظل ساريًا أو ما إذا كانت جميع الأطراف ستحترم الاتفاقات التي تم التوصل إليها فِيْ اسطنبول.

وتوقفت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ 24 فبراير عَنّْدما أرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلَّى أوكرانيا فِيْما وصفته بـ “عملية عسكرية خاصة”.

تعتبر روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين للحبوب، بما فِيْ ذلك القمح والذرة وبذور عباد الشمس، إلَّى الشرق الأوسط وأفريقيا. قبل 24 فبراير، استحوذ البلدان على ما يقرب من ثلث صادرات القمح العالمية.

وكجزء من الصفقة التي توسطت فِيْها تركيا والأمم المتحدة، وقعت الأمم المتحدة وروسيا أيضًا مذكرة تفاهم يوم الجمعة تلتزم بموجبها المنظمة العالمية بتسهِيْل الوصول دون عوائق إلَّى الأسواق العالمية للأسمدة والمنتجات الروسية الأخرى.

وقال بيسكوف يوم الاثنين “يتعين على الأمم المتحدة أن تؤدي دورها فِيْ القيود غير المباشرة المفروضة على شحنات الحبوب والأسمدة الروسية.”

وأضاف “لا توجد قيود مباشرة، لكن هناك قيود غير مباشرة لا تسمح لنا بتقديم هذه الشحنات بشكل كامل، والتي تعتبر حيوية للأسواق العالمية، خاصة فِيْ المناطق التي بدأت تعاني من شبح الجوع”.