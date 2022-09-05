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الكرملين يكشف سبب وقف إمدادات الغاز عبر خط “نورد ستريم” لأوروبا

كتب العرب اليومفي آخر تحديث

وقالت الرئاسة الروسية “الكرملين” إن “تعليق إمدادات الغاز عبر خط أنابيب (نورد ستريم) سببه العقوبات الغربية”.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن “مسؤولية وقف عمل نورد ستريم 1 تقع على عاتق السياسيين الأوروبيين”، مشيرًا إلَّى أنهم “ارتكبوا أخطاء كثيرة سيتعين عليهم دفع ثمنها، والآن يدفعون الثمن بترك الإطار. من راحتهم ورفاهتهم “.

أعلنت شركة “غازبروم” الروسية، الجمعة، 2 سبتمبر، أن “ضخ الغاز إلَّى أوروبا عبر نورد ستريم 1 توقف بشكل كامل وإلَّى أجل غير مسمى بسبب أعطال التوربينات”.

وأوضح “تم إبلاغ شركة سيمنز بضرورة إصلاحها”.