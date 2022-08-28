الكروم بوك Vero 514.. جهاز صديق للبيئة من آيسر

أطلقت شركة Acer التايوانية جهاز Chromebook Vero 514 الجديد والصديق للبيئة.

يتميز الجهاز الجديد بهِيْكل مصنوع جزئيًا من البلاستيك المعاد تدويره ومعالج Intel Alder Lake-U.

أشارت شركة Acer إلَّى أنه يمكن إصلاح جهاز Chromebook Vero 514 الجديد وترقيته بسهُولة، حيث يمكن إزالة بعض المسامير لإجراء إصلاحات أو ترقية ذاكرة الوصول العشوائي أو SSD، كَمْا أن جهاز Chromebook الجديد به هِيْكل مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 30٪ أيضًا. أغطية المفاتيح مصنوعة من 50٪ من بلاستيك PCR، والعبوة مصنوعة من 90٪ من الورق المعاد تدويره.

يأتي جهاز Chromebook Vero 514 الجديد بهِيْكل فائق النحافة لا يتجاوز 21 مم ويزن 1.4 كجم فقط، وتنبض معالجات Intel Lake-U القوية بالداخل، حيث يتوفر للمستخدم خيار الاختيار بين معالج Intel Core i3-1215U، معالج Core i5-1235U أو Core i7. -1255U، يعتمد الطراز الأساسي على معالج Intel Pentium Gold 8505.

تتضمن حزمة المعدات التقنية لجهاز Chromebook Vero 514 الجديد شاشة IPS مقاس 14 بوصة بدقة 1920 × 1080 بكسل، محمية بزجاج Corning Gorilla، كَمْا يتوفر إصدار بشاشة تعمل باللمس مقابل تكلفة إضافِيْة، وتأتي مع ذاكرة وصول عشوائي تصل حتى 16 جيجا بايت و SSD بسعة تصل إلَّى 256 جيجا بايت.

تقوم شركة Acer بالترويج لجهاز Chromebook الجديد ببطارية 56 وات فِيْ الساعة ومنفذين USB-C ومنفذ USB-A ومنفذ HDMI ومستشعر بصمات الأصابع ومكبر صوت استريو وكاميرا ويب بدقة 720 بكسل، وأعلنت شركة Acer عَنّْ إطلاق Chromebook Vero 514 الجديد فِيْ الأسواق العالمية. خلال نوفمبر المقبل.