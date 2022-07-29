الكريب الاصلي طريقة عمل عجينة الكريب الاصلية المقرمشة بمكونات بسيطة وطريقة سريعة

من الوجبات السريعة التي يتم إعدادها فِيْ المنزل بطريقة سهلة والتي يطلبها الأطفال دائمًا فِيْ الغداء أو العشاء، وهُو الكريب الذي يتميز بنكهته اللذيذة، والكريب عبارة عن خليط من الدقيق والبيض والسائل الحَلْيب والملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون، ويتم صنعه فِيْ وعاء دائري على شكل قرص يمكن ملؤه بالعديد من أنواع الطعام، مثل جميع أنواع الجبن والفاهِيْتا أو شاورما الدجاج واللحوم المفرومة، وهل يمكنك حشو الحَلْويات مثل المربى أو الشوكولاتة أو العسل الأبيض، ولضمان صحة الأطفال وأفراد الأسرة، يفضل عمل الفطائر فِيْ المنزل.
طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية
مكونات خليط الكريب
- ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض منخول
- كوب كبير ونصف من الماء
- كوب كبير حَلْيب سائل.
- بيضتان
- ملعقة صغيرة ملح
- ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
- ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون
- مقلاة نونستيك
- للحشو
- شاورما دجاج أو لحم مفروم
طريقة عمل الكريب المقرمش
- فِيْ البداية نجهز الخلاط الكهربائي، ثم نضع البيض والملح والفلفل الأسود المطحون وزيت الزيتون ونخفق.
- ثم نضع الحَلْيب السائل والماء والدقيق الأبيض المنخل ثم نخلط جيداً حتى لا تتشكل كتل فِيْ الخليط وبحيث تتراكب مكونات عجينة الكريب ومتجانسة مع بعضها البعض.
- بعد ذلك نضع مقلاة غير لاصقة على نار منخفضة جدا ثم ندهنها بقليل من زيت الزيتون ونتركها تسخن جيدا ثم نجهز مغرفة ونسكب خليط الكريب فِيْ المقلاة ثم نلفها ارفعها واقلبها حتى تملأ العجينة الوعاء.
- نتركها حتى تنضج وتتحول إلى اللون الأحمر، ثم نقلب العجينة على الجانب الآخر حتى تأخذ نفس اللون، ثم نخرجها من الوعاء ونضعها فِيْ طبق التقديم، وتتكرر هذه الخطوة مع كل كَمْيات العجين وبنفس الخطوات.
- حتى ننتهِيْ من كل العجين، ويصبح الكريب جاهزًا، تحشو عجينة الكريب باللحم المفروم أو شاورما الدجاج، ويقدم الكريب للأقارب بأحَلْى وأجمل طعم، طعم ممتاز، أشهى وألف صحة.