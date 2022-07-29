الكريب الاصلي طريقة عمل عجينة الكريب الاصلية المقرمشة بمكونات بسيطة وطريقة سريعة

من الوجبات السريعة التي يتم إعدادها فِيْ المنزل بطريقة سهلة والتي يطلبها الأطفال دائمًا فِيْ الغداء أو العشاء، وهُو الكريب الذي يتميز بنكهته اللذيذة، والكريب عبارة عن خليط من الدقيق والبيض والسائل الحَلْيب والملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون، ويتم صنعه فِيْ وعاء دائري على شكل قرص يمكن ملؤه بالعديد من أنواع الطعام، مثل جميع أنواع الجبن والفاهِيْتا أو شاورما الدجاج واللحوم المفرومة، وهل يمكنك حشو الحَلْويات مثل المربى أو الشوكولاتة أو العسل الأبيض، ولضمان صحة الأطفال وأفراد الأسرة، يفضل عمل الفطائر فِيْ المنزل.

طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية

مكونات خليط الكريب

ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض منخول

كوب كبير ونصف من الماء

كوب كبير حَلْيب سائل.

بيضتان

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون

مقلاة نونستيك

للحشو

شاورما دجاج أو لحم مفروم

طريقة عمل الكريب المقرمش